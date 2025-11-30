El Centre Excursionista de la comarca del Bages corona el cim de Costa Pubilla i el de La Creueta
Els dos pics es van assolir tot resseguint la Cresta de Montgrony entre el Santuari de Montgrony i el coll de la Creueta
Regió7
Manresa
Seguint amb el repte dels 100 cims, el Centre Excursionista Comarca de Bages va pujar aquest mes de novembre el Costa Pubilla (2.055 m) i La Creueta (2.067 m). Els dos cims es van assolir tot resseguint la Cresta de Montgrony entre el Santuari de Montgrony i el coll de la Creueta. La sortida s’emmarca dins del projecte «100 Cims», que té com a finalitat principal la coneixença del territori tot practicant l’excursionisme. Es tracta d’assolir 100 cims d’entre una llista de 522 muntanyes representatives de Catalunya, la Catalunya del Nord i Andorra.
