Un ferit en un accident a Sant Salvador de Guardiola
Una altra persona ha resultat il·lesa
Regió7
Manresa
Un xoc entre dos cotxes aquest diumenge al matí ha deixat un ferit a Sant Salvador de Guardiola. L'avís s'ha rebut a les 9.50h a la carretera C-37z, a l'altura del punt quilomètric 39. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit l'accident s'ha produït per encalç entre els dos vehicles. Un dels conductors ha resultat ferit lleu, i la persona de l'altre cotxe ha resultat il·lesa.
