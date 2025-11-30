Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en un accident a Sant Salvador de Guardiola

Una altra persona ha resultat il·lesa

Un cotxe dels Mossos senyalitza un accident de trànsit

Un cotxe dels Mossos senyalitza un accident de trànsit / Arxiu

Regió7

Manresa

Un xoc entre dos cotxes aquest diumenge al matí ha deixat un ferit a Sant Salvador de Guardiola. L'avís s'ha rebut a les 9.50h a la carretera C-37z, a l'altura del punt quilomètric 39. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit l'accident s'ha produït per encalç entre els dos vehicles. Un dels conductors ha resultat ferit lleu, i la persona de l'altre cotxe ha resultat il·lesa.

