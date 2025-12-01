Desenes d’infants gaudeixen de la matinal en motiu del Dia dels Drets dels Infants a Santpedor
Es va llegir un manifest i es van instal·lar jocs a la plaça Gran U d'Octubre
Regió7
Manresa
Desenes d’infants van gaudir diumenge 23 de novembre de la matinal amb motiu del Dia dels Drets dels Infants a Santpedor. Els nens i nenes van jugar als jocs gegants instal·lats a la plaça Gran U d’Octubre.
Els membres del Consell dels Infants van ser els encarregats de la lectura del manifest. El matí va acabar amb l’espectacle de màgia del Mag Ferbuch.
Com cada any, des del Consell dels Infants i amb motiu del dia internacional dels Drets dels Infants, els nens i nenes col·laboren venent gorres d’AFANOC (Associació de Familiars Amb Nens Oncològics de Catalunya).
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
Sessió informativa sobre ajuts per a empreses: La retirada d’amiant, la porta a l’autoconsum
Contingut ofert per
Les eines que ofereix Feníe Energía a les empreses instal·ladores catalanes per facilitar-los el dia a dia
En col·laboració amb