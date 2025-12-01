Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desenes d’infants gaudeixen de la matinal en motiu del Dia dels Drets dels Infants a Santpedor

Es va llegir un manifest i es van instal·lar jocs a la plaça Gran U d'Octubre

Desenes d'infants i les seves famílies gaudeixen d'un matí d'activitats a Santpedor

Desenes d'infants i les seves famílies gaudeixen d'un matí d'activitats a Santpedor / AJ. SANTPEDOR

Regió7

Manresa

Desenes d’infants van gaudir diumenge 23 de novembre de la matinal amb motiu del Dia dels Drets dels Infants a Santpedor. Els nens i nenes van jugar als jocs gegants instal·lats a la plaça Gran U d’Octubre.

Els membres del Consell dels Infants van ser els encarregats de la lectura del manifest. El matí va acabar amb l’espectacle de màgia del Mag Ferbuch.

Com cada any, des del Consell dels Infants i amb motiu del dia internacional dels Drets dels Infants, els nens i nenes col·laboren venent gorres d’AFANOC (Associació de Familiars Amb Nens Oncològics de Catalunya).

