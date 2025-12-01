Montserrat dona la benvinguda al Nadal amb l'encesa de llums i l'estrena d'un arbre de 8 metres
L'Escolania ha interpretat dues nadales des dels balcons de l'atri de la basílica de Santa Maria
Mar Martí (ACN)
L'Abadia de Montserrat ha donat oficialment la benvinguda al Nadal aquest dilluns al vespre amb l'encesa de llums i l'estrena d'un arbre de 8 metres d'alçada que s'ha instal·lat a l'atri de la basílica de Santa Maria. Aquest és el segon any que Montserrat posa il·luminació nadalenca i, en total, compta amb 1.800 metres de cable de llums. Com a novetat, s'ha instal·lat un arbre de Nadal decorat a l'atri de la basílica que està il·luminat amb 5.400 llums led. A l'acte d'encesa hi ha participat l'Escolania, que ha interpretat dues nadales des dels balcons: 'Oh arbre sant' i 'Els àngels de la Glòria'. A l'acte hi han assistit més de 400 persones que formen part de la comunitat dels Amics de Montserrat.
Per primer cop, l'Abadia de Montserrat ha organitzat un acte públic d'encesa de llums de Nadal i ho ha fet coincidint amb la celebració del mil·lenari del fundació del monestir. El sotsprior de Montserrat i comissari dels actes del mil·lenari, Bernat Juliol, ha explicat en declaracions a l'ACN que fa anys que col·loquen llums de Nadal, però aquest és el primer any que s'ha decidit posar un arbre a l'atri i fer una encesa oficial de llums. "Ho hem fet amb un sentit. Ha començat l'advent, ens apropem a Nadal i la llum és símbol d'esperança", ha remarcat Juliol, que ha explicat que la idea que tenen és que aquest acte es pugui fer cada any.
La il·luminació nadalenca va des de la plaça de la Creu fins a la plaça de Santa Maria i s'han il·luminat tots els arbres. En total, 1.800 metres de llums. L'acte ha consistit en un breu parlament de l'abat de Montserrat, Manel Gasch, i, tot seguit, l'Escolania de Montserrat ha interpretat dues nadales -'Oh arbre sant' i 'Els àngels de la Glòria'- des dels balcons que donen a l'atri de la basílica de Santa Maria.
