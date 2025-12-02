Castellvell i el Vilar tindrà cinc càmeres lectores de matrícules i tres de videovigilància
Els dispositius que llegeixen les matrícules s’ubicaran a la carretera BV1273 a l’altura del cementiri, a La Bauma, al Burés, a la Vall de Montserrat i a Mas Enric-Can Prat i estaran connectades amb els Mossos d’Esquadra
Tenen la finalitat d'ajudar a esclarir fets delinqüencials i obtenir imatges que poden ser valuoses per a la seva investigació
Regió7
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar instal·larà durant les pròximes setmanes un total de cinc càmeres lectores de matrícules en punts estratègics del municipi a fi d'ajudar a esclarir fets delinqüencials i obtenir imatges que poden ser valuoses per a la seva investigació. Els dispositius seran col·locats a la carretera BV1273 a l’alçada del cementiri, a La Bauma, al Burés, a la Vall de Montserrat i a Mas Enric-Can Prat.
Les càmeres funcionaran les 24 hores del dia i estaran connectades al sistema informàtic dels Mossos d’Esquadra que en podran fer ús en casos en què es produeixin fets delinqüencials o bé s’investiguin determinats delictes. També ajudaran a reforçar la comunicació entre la Guàrdia Municipal i els Mossos d’Esquadra.
La seva instal·lació s'emmarca en una operació de crèdit finançada per la Diputació de Barcelona.
Control dels equipaments municipals
En paral·lel, durant les pròximes setmanes també es col·locaran sistemes de videovigilància en equipaments estratègics del municipi. S’ubicaran a l’edifici de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, al local de la Guàrdia Municipal i a la zona esportiva. El consistori confia que funcionin com a elements dissuasius i evitin bretolades, un problema present a la població de fa anys i que ha causat desperfectes en diferents instal·lacions municipals.
L’import global del crèdit de la Diputació de Barcelona per a la instal·lació de tots aquests dispositius de seguretat i prevenció és de 34.000 euros.
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
- Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa