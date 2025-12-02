Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Castellvell i el Vilar tindrà cinc càmeres lectores de matrícules i tres de videovigilància

Els dispositius que llegeixen les matrícules s’ubicaran a la carretera BV1273 a l’altura del cementiri, a La Bauma, al Burés, a la Vall de Montserrat i a Mas Enric-Can Prat i estaran connectades amb els Mossos d’Esquadra

Tenen la finalitat d'ajudar a esclarir fets delinqüencials i obtenir imatges que poden ser valuoses per a la seva investigació

L'alcalde Adrià Valls en la visita a una de les càmeres instal·lades

L'alcalde Adrià Valls en la visita a una de les càmeres instal·lades / Ajuntament de Castellvell

Regió7

Castellvell i el Vilar

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar instal·larà durant les pròximes setmanes un total de cinc càmeres lectores de matrícules en punts estratègics del municipi a fi d'ajudar a esclarir fets delinqüencials i obtenir imatges que poden ser valuoses per a la seva investigació. Els dispositius seran col·locats a la carretera BV1273 a l’alçada del cementiri, a La Bauma, al Burés, a la Vall de Montserrat i a Mas Enric-Can Prat.

Les càmeres funcionaran les 24 hores del dia i estaran connectades al sistema informàtic dels Mossos d’Esquadra que en podran fer ús en casos en què es produeixin fets delinqüencials o bé s’investiguin determinats delictes. També ajudaran a reforçar la comunicació entre la Guàrdia Municipal i els Mossos d’Esquadra.

La seva instal·lació s'emmarca en una operació de crèdit finançada per la Diputació de Barcelona.

Control dels equipaments municipals

En paral·lel, durant les pròximes setmanes també es col·locaran sistemes de videovigilància en equipaments estratègics del municipi. S’ubicaran a l’edifici de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, al local de la Guàrdia Municipal i a la zona esportiva. El consistori confia que funcionin com a elements dissuasius i evitin bretolades, un problema present a la població de fa anys i que ha causat desperfectes en diferents instal·lacions municipals.

L’import global del crèdit de la Diputació de Barcelona per a la instal·lació de tots aquests dispositius de seguretat i prevenció és de 34.000 euros.

TEMES

