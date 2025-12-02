Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mon Sant Benet no tindrà enguany pessebre vivent i aposta per l’activitat Operació Reis d’Orient

Tot i l’èxit de públic de les cinc edicions precedents, enguany s’ha decidit no programar la recreació nadalenca, i l’oferta central serà el joc de pistes familiar

Imatge promocional de l'Operació Reis d'Orient

Imatge promocional de l'Operació Reis d'Orient / MSB

David Bricollé

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

Món Sant Benet no oferirà aquest Nadal el pessebre vivent, una iniciativa que aprofitava els espectaculars escenaris del complex i combinava la narrativa tradicional d’aquests espectacles amb les noves tecnologies, i que al llarg de cinc edicions s’havia sumat amb molta força a l’oferta d’aquestes festes al Bages. En la de l’any passat va acollir 4.000 espectadors repartits en quatre jornades de representacions. Aquest pessebre vivent va néixer el Nadal del 2018 i es va consolidar el 2019. Les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19 van fer inviable la seva representació els dos anys següents, i el 2022 es va reincorporar de nou a l’agenda d’actes nadalenca.

Un dels quadres de l'edició de l'any passat del pessebre vivent de Món Sant Benet

Un dels quadres de l'edició de l'any passat del pessebre vivent de Món Sant Benet / ARXIU/DANI CASAS

Tot i la bona resposta de públic, enguany s’ha decidit no donar-li continuïtat en la programació de les festes i l’aposta principal nadalenca de Món Sant Benet serà l’Operació Reis d’Orient, una activitat que permet alternar un petit joc de pistes pel monestir de i l’elaboració d’una recepta típica d’aquestes dates, les neules.

El fil argumental de la proposta neix de la idea que fa més de mil anys, quan al monestir encara hi vivien els monjos, els tres Reis d’Orient van fer un pacte secret amb l’abat. Van establir, que dins d’aquest monestir mil·lenari es guardaria la clau mestra que permet obrir totes les cases la Nit de Reis, i així poder portar les joguines als nens.

Aquesta clau, un cop passada la nit de reis desapareix de la caixa on està guardada. I l’any següent es necessita la màgia dels infants i les seves famílies per fer-la aparèixer un altre cop. És aquest repte el que planteja el joc de pistes per als participants. Operació Reis d’Orient es començarà a oferir aquest diumenge 7 de desembre i estarà activa fins al 5 de gener. El preu és de 10,50 euros adults i infants (els menors de 3 anys no paguen entrada, però, tot i això, han de treure una entrada gratuïta si volen fer l’activitat).

El complex ofereix la possibilitat de fer un paquet que combina l’Operació Reis d’Orient amb l’experiència medieval al monestir. També durant aquestes festes es mantindrà activa la modernista.

