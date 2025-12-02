Monistrol de Montserrat completa un seguit de millores al cementiri municipal
Una de les actuacions més rellevants ha estat la creació d’un espai dedicat a la memòria dels infants nonats
L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha completat les obres de millora i adequació del cementiri municipal, d’acord amb la memòria valorada redactada per garantir la conservació i posada al dia d’aquest espai de gran significat per al municipi.
Una de les actuacions més rellevants ha estat la creació d’un espai dedicat a la memòria dels infants nonats, que ofereix un lloc de recolliment, dol i record per a les famílies. L’espai incorpora una olivera trasplantada, jardineres amb plantes enfiladisses, una placa commemorativa d’acer galvanitzat i bancs de descans, configurant un entorn serè, simbòlic i respectuós.
Els treballs han inclòs el repintat de parets malmeses, la reparació de l’escala central, la substitució d’una porta metàl·lica d’accés i la col·locació i prolongació de passamans per millorar la seguretat dels usuaris. També s’han arranjat diversos parterres amb vegetació autòctona i un acabat més harmoniós i integrat amb l’entorn.
L’equip de govern monistrolenc (PP) destaca que «mantenir el cementiri municipal en bones condicions és una prioritat per al nostre equip de govern. Des de l’inici d’aquesta legislatura, ens hem proposat millorar progressivament aquest espai tan significatiu per al conjunt del poble, amb actuacions que en reforcin la dignitat i el respecte que mereix».
També recorda que aquesta intervenció «ja figurava com un compromís dins el pressupost anterior, fruit de l’acord amb el grup municipal de Junts, amb la voluntat compartida d’avançar conjuntament en la cura i millora dels espais públics». I hi afegeix que amb aquesta intervenció, «l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la dignificació dels espais públics i de memòria col·lectiva, remarcant el respecte i la sensibilitat cap al conjunt de la ciutadania».
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres