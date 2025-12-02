Sant Salvador implantarà a principi d'any la recollida de deixalles amb contenidors d'accés personalitzat
Actualment, el municipi està 9 punts percentuals per sota del que exigeix la Unió Europea d'índex de reciclatge
Sant Salvador de Guardiola s’incorporarà pràcticament amb el canvi d’any al llistat de pobles que implanta sistemes avançats de recollida de deixalles. En aquest cas, és dels que opta pels contenidors amb accés restringit i personalitzat. De fet, ja s’han fet les primeres reunions informatives per difondre el funcionament del sistema i encara n’hi ha programades per a aquesta setmana: aquest dimarts mateix, a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la Masia del Calvet, i el dijous 4 de desembre, també a les 7 a la Sala Teatre.
El nou sistema preveu instal·lar contenidors de resta i orgànica amb tancament electrònic. Cada llar rebrà dues targetes per obrir-los i dipositar-hi el residu corresponent. En el cas del contenidor de resta, es limitaran els dies d’obertura per fomentar que tots els residus reciclables es dipositin al contenidor que toca. Aquest model permet augmentar els índexs de recollida selectiva sense haver de seguir els horaris estrictes d'altres sistemes, com el porta a porta. Cal tenir present que Sant Salvador té un terme força complex, ja que a banda del nucli principal té diverses urbanitzacions.
El sistema de contenidors tancats impulsat pel Consorci del Bages per a la Gestió de Residus s’implantarà a principi del 2026. El govern de Sant Salvador (Junts) destaca que aquest model, que ja funciona amb èxit en altres municipis del Bages, ha permès que la recollida selectiva passi en la majoria d’aquestes poblacions a índex superiors al 70%. «Això permetrà a Sant Salvador de Guardiola apostar per la sostenibilitat, complir els objectius europeus i reduir la despesa de portar residus a l’abocador», assenyala.
De fet, segons els registres oficials de l’Agència Catalana de Residus, amb dades del 2024 (últim any complet) Sant Salvador de Guardiola té un nivell de reciclatge del 46,4%. És a dir, 9 punts per sota del que exigeixen els barems europeus, que és del 55%.
Prop de la meitat de les poblacions de l’àrea d’influència de Regió7, el 45,7% del total, ja han apostat per algun d’aquests nous sistemes i han deixat enrere els contenidors convencionals.
Dels 164 municipis que sumen les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell i Anoia, un total de 47 tenien l’any passat implantat el porta a porta i 28 els contenidors intel·ligents amb control d’accés.
Al Bages, per exemple, 15 municipis tenen contenidors tancats i 7 porta a porta. Per tant, hi ha un total de 21 poblacions que ja utilitzen sistemes eficients i només 7 tenen encara contenidors oberts, però la majoria ja tenen en marxa el procés per implantar nous models com és el cas de Sant Joan de Vilatorrada, que aposta per un model mixt, o Súria (que ja ha començat) i Castellbell, amb contenidors tancats.
Les sessions informatives compten amb la presència de personal tècnic del Consorci del Bages, organisme que portarà la gestió del nou model.
