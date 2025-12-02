Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Súria fa memòria de cinc miners del poble represaliats pel Franquisme

L'acte ha servit d'inici del programa de la festivitat de Santa Bàrbara, que culminarà aquest dijous

Acte institucional d'obertura de les festes de Santa Bàrbara de Súria

Acte institucional d'obertura de les festes de Santa Bàrbara de Súria / Ajuntament de Súria

Súria ha volgut recuperar la memòria de cinc miners del poble que van ser afusellats pel franquisme poc després del final de la guerra civil. Es tracta d'Andrés Fernández Moreno, Francisco Guzmán Zoyo, Emilio Martínez Gil, Enrique Pérez Martín i Sebastián Pérez Martínez. El memorial ha centrat enguany l'acte institucional d'obertura de la festa de Santa Bàrbara, patrona de la mineria, que Súria commemora cada any.

El record d’aquestes víctimes del franquisme forma part del llibre "Puerta a ningún sitio", d’Isabel Pellejero i Eduard Musulén. L’obra reconstrueix la història de Cristina Fernández Pereira, una dona humil de Barcelona que va ser afusellada al costat dels cinc miners suriencs. Durant l'acte, Isabel Pellejero i Eduard Musulén van explicar l’origen de la seva recerca, que va haver de superar les dificultats de l’accés de dades i els silencis que encara envolten aquella època històrica. Segons van manifestar, «hi ha un buit d’informació, i això vol dir que encara hi ha molta feina a fer».

Per la seva banda, el regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, va comentar que el llibre «té una vinculació molt estreta amb Súria i amb els miners de Súria». Per aquest motiu, la seva presentació dins de la Festa de Santa Bàrbara s’havia de veure com un acte «de justícia o reparació històrica» cap a la memòria dels afusellats com a víctimes de la repressió franquista. Al seu torn, el president del comitè d’empresa d’ICL-Súria, David Sibila, va manifestar que Santa Bàrbara «és una festa que fem els miners per al poble de Súria», i va afegir que aquesta celebració és una bona ocasió per «honorar la memòria» dels cinc miners represaliats.

El llibre ‘Puerta a ningún sitio’ ja havia estat presentat a Súria el passat mes de setembre, dins del programa d’actes de la Diada Nacional de Catalunya.

La Festa de Santa Bàrbara de Súria, que arrencava aquest cap de setmana, amb l'acte institucional i una festa infantil, culminarà aquest proper dijous 4 de desembre, diada de Santa Bàrbara.

