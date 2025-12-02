El vot popular fa guanyadora l'església de Marganell als Archello Awards d'arquitectura
La restauració del temple, que es va fer el maig a càrrec de Santamaria Arquitectes, ha obtingut el premi d'entre cinc aspirants en la categoria d'edificis religiosos
La restauració de l'església de Sant Esteve de Marganell, dirigida pel despatx manresà Santamaria Arquitectes i que es va inaugurar el maig, ha estat el projecte guanyador per vot popular i en la categoria d'edificis religiosos als Premis Archello 2025, una plataforma en línia d'àmbit internacional. La resolució s'ha donat a conèixer aquest dimarts per part de la mateixa organització.
L'església de Marganell optava als premis d'entre un total de cinc aspirants en l'esmentada categoria, i finalment, el vot popular, que es va obrir a mitjans de novembre i es va allargar fins ahir, s'ha decantat pel temple bagenc. En canvi, el jurat ha donat com a guanyadora l'església de Hojvangen, la primera construïda a la parròquia de Skanderborg (Dinamarca) en més de cinc segles. A banda d'aquestes dues, també optaven al premi l'anomenada Capella Santa Ona, que combina un espai per a casaments i un edifici comercial amb botigues de productes nupcials a la ciutat japonesa de Koshigaya; l'església de Saedalen, de la localitat noruega de Bergen; i l'ampliació que s'ha fet de l'església de la plaça del Mercat de Hoofdorp (Països Baixos), que data del 1929.
Amb paraules de l'organització, aquest distintiu vol ser "el testimoni de la visió, la creativitat i la dedicació" de Santamaria Arquitectes en la restauració de l'església. El temple, que data del segle XII, s'ha adaptat a la realització d'actes de tipus cultural i religiós sota cobert en un paratge en plena natura, a 1 quilòmetre i mig del nucli urbà i als peus de Montserrat. L'aspecte més destacat d'aquesta rehabilitació és la creació d'una coberta de vidre transparent a la nau central i la recuperació de l'accés al campanar.
El premi donarà visibilitat al projecte a través dels canals de la plataforma, que té 1,6 milions de seguidors a les xarxes socials, i mig milió de subscriptors. Archello Awards enviarà un certificat d'assoliment del premi als guanyadors, que des d'avui ja apareixen al portal de la plataforma https://archello.com/awards/archello-awards-2025/projects#religious-building-of-the-year
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
- Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa