Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
El col·lectiu alerta que algunes empreses no estan fent el servei de recollida del senglar "perquè no els surt a compte"
Nia Escolà / Jordi Borràs (ACN)
La detecció de la pesta porcina africana ha situat el col·lectiu de caçadors en primera línia de la resposta contra la malaltia, que ja ha organitzat una batuda al nucli de Castelladral de Navàs aquest dimecres. Eduard Melero, membre de l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT), assegura que han ofert "predisposició absoluta" al Govern per poder fer "operacions quirúrgiques". Han elaborat una llista de més de 100 caçadors qualificats per realitzar actuacions específiques, com esperes nocturnes amb equips tèrmics i visors nocturns, preparats per intervenir "allà on convingui". Agrupcat alerta que s'estan trobant amb empreses càrniques que no estan fent el servei de recollida del senglar perquè "no els surt a compte" i demana ajuts per garantir-ne la recollida.
