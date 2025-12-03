El repte actual del SIAD Bages és invertir l’impacte negatiu de les xarxes socials en els joves: «Hem detectat que els discursos antifeministes que hi ha estan calant molt»
Professionals del servei alerten sobre els perillosos efectes dels discursos antifeministes que circulen a internet
Els joves i les xarxes socials són, ara mateix, una de les principals preocupacions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Bages. «Hem detectat que els discursos antifeministes que hi ha a internet estan calant molt en els adolescents i és un repte que tenim l’administració», explica Flori Mérida, cap del servei.
Tot plegat va lligat amb l’obtenció de drets per part de les dones i la imatge que s’ha creat del feminisme: «S’ha d’explicar bé el concepte, perquè hi ha qui el té com si fos el contrari del masclisme», detalla Sandra Alvarado, psicòloga del SIAD. Àdria Mazcuñan, consellera comarcal de l’Àrea de Serveis Social bàsics, de les Dones i Polítiques d’Igualtat, afegeix que tot sorgeix en el moment en què «ens venen que les dones hem aconseguit la igualtat». En aquest sentit, Mariona Descarrega, psicòloga del servei, assegura que «sobre el paper potser sí que hem aconseguit drets, però cada dia estan vulnerats». I aquí és on vol treballar, entre altres àmbits, el SIAD: «Els hem de fer veure als joves que els drets de les dones han de ser efectius i estar garantits», apunta Descarrega.
No és d’estranyar, doncs, que un dels focus principals d’acció al servei sigui el món educatiu. En el cas de primària, la resposta és bona, en els adolescents, però, la cosa canvia: «Com que hi ha molta influència de les xarxes socials, ja és diferent», destaca Ester Arcos, tècnica d'Igualtat. A més, tant a les llars d’infants com a les escoles, les activitats es plantegen en forma de joc i és més atractiu. A la secundària, en canvi, «de seguida et diuen que els estàs donant la tabarra i és més complicat», explica Mérida.
Així doncs, és evident que arribar als més joves és un dels objectius del SIAD. Per a fer-ho, les professionals tenen clar que «has de ser molt creatiu i fer servir el seu llenguatge», destaca la cap del servei. També s’ha d’aprofitar quan, durant les activitats, es detecten pensaments o conductes incorrectes: «A vegades diuen o fan coses que et porten a pensar que retrocedeixes, però se li ha de donar la volta i treballar-ho», diu Alvarado. Totes aquestes feines relacionades amb el jovent es fan coordinadament amb altres àrees que treballen diàriament amb ells per teixir aliances i assolir millors resultats.
Malgrat que queda molt per fer, les coses han canviat en els darrers 20 anys: «Les campanyes d’anys enrere posaven el focus directament en les dones. Ara ens centrem en la societat i no en els imperatius cap a elles», conclou la psicòloga.
