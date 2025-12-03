Sant Vicenç avança en la museïtzació de Castellet per rebre els primers visitants a la primavera
S’han enllestit els treballs a la torre i ara s’adequarà l’espai museístic de l’ermita, amb què ja s’obrirà el complex a visites escolars i programades.
L’Ajuntament de Sant Vicenç està en vies d’adjudicar les obres de museïtzació de l’ermita del conjunt monumental de Castellet, que preveu tenir enllestides a la primavera. Amb aquesta actuació, afegida a la que s’ha fet recentment a la torre amb mirador que hi ha a pocs metres, es considera que ja hi ha prou elements per portar-hi els primers visitants, si bé de moment s’estaria pensant en grups escolars o en visites guiades i prèviament concertades de caràcter puntual.
L’ermita és un dels elements que configuren el complex històric i arquitectònic de Castellet, juntament amb la torre, del segle XIV; la casa de l’ermità, una edificació que es va afegir segles més tard; i l’antic castell medieval, del qual es conserven algunes restes que també es faran visitables més endavant. La torre ja es va museïtzar amb uns treballs recents, mitjançant la instal·lació d’uns plafons a la part superior, on hi ha el mirador, que contenen dades geogràfiques de tot l’entorn per poder identificar els indrets que s’hi veuen, des de Montserrat, fins a Sant Llorenç del Munt o el mateix poble de Sant Vicenç i les peculiars formacions geològiques que hi ha al municipi conegudes popularment com a muntanyes russes.
La torre ja es va poder visitar de forma puntual durant l’Aplec de Castellet del setembre passat, però de moment encara no és oberta al públic, com tampoc la resta d’elements. El proper pas serà la museïtzació de l’ermita, amb què s’explicarà la història i l’evolució de la capella de Nostra Senyora de Castellet, la de la mateixa Verge de Castellet i la seva festivitat, i també la de l’ermita com a lloc de pelegrinatge. Es farà mitjançant plafons, i també hi haurà un espai amb els hologrames dels barons de Castellet, que serviran de fil conductor per narrar aquesta història.
Fet això, encara quedarà pendent per a fases posteriors la museïtzació de la casa de l’ermità, de dues plantes, i l’adequació de passarel·les per fer visitables les restes del castell i els murs que encara es conserven. L’objectiu és explicar l’evolució arquitectònica d’aquesta fortificació i els usos que ha tingut al llarg de la seva història. Són unes actuacions que encara no tenen data, però de moment, l’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de patrimoni a la Diputació de Barcelona per mirar de cobrir els dos projectes. En paral·lel, també es treballarà la portada d’aigua fins a Castellet, amb un projecte ja elaborat i pel qual ja hi ha prevista una partida en el pressupost del 2026. Més endavant, també s’hauran d’adequar els accessos per facilitar l’arribada en vehicle fins al complex, incloent-hi una àrea d’aparcament.
A la llarga, la voluntat de l’Ajuntament és d’obrir el conjunt monumental de Castellet al públic d’una forma més permanent, tenint en compte que també està vinculat al Geoparc de la Catalunya Central. De moment, però, i un cop s’hagi completat la museïtzació de l’ermita, es programaran les visites escolars i de grups concertats. També es vol disposar de material didàctic perquè alguns dels trets més característics de Castellet i la seva història, ja es puguin treballar a les escoles prèviament a la visita.
