Santpedor celebrarà durant dos dies un Mercat de Nadal ple d’activitats
Les diferents iniciatives es repartiran entre les places Gran U d’Octubre, de l’Església i de la Font, el 13 i 14 de desembre
Santpedor celebrarà la segona edició del Mercat de Nadal amb artistes locals, el dissabte 13 de desembre, d’11 del matí a 8 del vespre, i el diumenge 14 de desembre, de 10 a 2. Una proposta festiva que omplirà d’activitats les places Gran U d’Octubre, de l’Església i de la Font i que comptarà amb la participació d’artistes locals, parades diverses i un ampli programa pensat per a totes les edats.
L’esdeveniment aposta per la dinamització del comerç i els espais del centre, convidant els visitants a descobrir els aparadors mentre participen en activitats nadalenques. El programa inclou propostes familiars com el joc ‘Busquem el Tió pels aparadors’, sessions de contacontes amb la Martulina Divina, un concert coral d’avis i música en directe.
Els infants, a més, podran gaudir del pintacares amb Locigronet, jocs de fusta i un escape room a la plaça de la Font. No hi faltarà un dels moments més esperats: les tradicionals cagades del Tió, que se celebraran dissabte a les 5 de la tarda, i diumenge a 2/4 d’1 del migdia. La Capella de Sant Andreu també s’afegeix a la celebració amb els concerts de la Coral de la Llar d’Avis, el dissabte al matí a les 12, i el de l’Escola Municipal de Música, que oferirà una actuació especial diumenge al matí. A més, hi haurà el personatge del Llenyataire que oferirà un espectacle itinerant els dos dies a la recerca del Tió.
Amb aquesta segona edició del Mercat de Nadal, l’Ajuntament impulsa un espai de convivència, cultura i tradició que vol esdevenir una cita anual imprescindible per a la ciutadania i els visitants.
