El Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Bages està d'aniversari: 20 anys treballant per la igualtat a la comarca
Des de la seva creació, s’han atès més de 4.000 dones i s’han desenvolupat nombrosos projectes de sensibilització i prevenció que han tingut impacte en més de 32.000 persones
Es tracta d’un servei «consolidat», arrelat i de referència al territori
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Bages, que «promou la igualtat entre dones i homes», està d’aniversari. Creat el 2005, enguany celebra les dues dècades de vida com un servei de referència i arrelat al territori. En aquests vint anys, des del SIAD s’ha donat atenció individual a 4.128 dones en 11.722 visites. Pel que fa a les atencions grupals, s’han atès 420 dones en 210 sessions. Més enllà d’això, s’han desenvolupat des dels inicis nombroses accions enfocades a la sensibilització i prevenció ciutadana en infants, joves, docents i famílies, generant un impacte directe en prop de 32.500 persones.
Dues dècades donen per molt i, de la mateixa forma que la societat ha avançat i han sorgit noves necessitats, també ha evolucionat el servei, que té per finalitat donar resposta a les diferents demandes d’informació, sensibilització i atenció, «així com potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere». Flori Mérida, cap del SIAD Bages, detalla que des del 2005 hi ha hagut una variació del perfil de les dones ateses.
Durant els primers anys, aproximadament el 40% de les dones tenien entre 41 i 40 anys, estaven casades i tenien estudis primaris. El motiu de la consulta era en un 36% de les ocasions per violència masclista, durant el 2012 es va arribar al topall màxim en aquesta classe de demanda, amb un 58%. En el darrer lustre, però, hi ha hagut canvis. Mérida explica que ara es troben usuàries «més grans», del 31 als 55 anys, i, «tot i que predominen les dones casades o en parella amb un 35%, s’han incrementat els perfils monoparentals».
Amb relació a la formació, també hi ha una evolució. Prop del 32% de les usuàries tenen estudis primaris, un 35% de secundaris i un 10% de superiors. També són dones «més autònomes econòmicament». Per acabar, es detecta un gran canvi pel que fa al tipus de demanda, que primerament estava relacionada amb la violència de gènere, però que ara en més de la meitat dels casos és per motius psicològics, que engloben diferents situacions com ara l’acompanyament per dol, la potenciació de l’autoestima o episodis d’angoixa: «La difusió i implementació del SIAD Bages ha generat l’entrada d’altres tipologies de consulta», apunta la cap del servei, que afegeix que «la majoria de les dones venien derivades per Serveis Socials, però ara moltes venen per iniciativa pròpia. Això ens demostra que el servei està consolidat al territori».
Com a fet a destacar, la pandèmia va ser un punt d’inflexió en la forma d’atendre les dones. El confinament va dur a augmentar les atencions telemàtiques, que fins llavors només suposaven un 3%: «Ara és més habitual i és una forma d’arribar on abans no podies», destaca Mérida.
Sandra Alvarado, psicòloga del SIAD, explica que, tot i que els casos de violència es deriven, des del servei hi ha una primera acollida on «s’ajuda a identificar les violències». En aquest sentit, Mariona Descarrega, també psicòloga del servei, afegeix que «a vegades comences donant eines per detectar-ho i amb això les empoderes. També passa que les dones sovint venen amb una consulta i després en sorgeixen d’altres». Per tot això, Alvarado ha destacat la importància de la sensibilització perquè fa que les dones puguin «connectar el malestar que tenen i posar-li nom».
Precisament sobre la identificació de violència, des del SIAD expliquen que una usuària assegurava que «m’heu donat una oportunitat molt profitosa. M’he adonat de moltes coses que jo entenia com a normals i no ho eren». «Estic contenta d’entendre millor el què em passa i de donar-me temps per recuperar la meva vida. Tinc ganes de gaudir-la», detallaven sobre una altra de les dones.
Sensibilitzar per a prevenir
El SIAD Bages es divideix en dues grans branques d’acció, el servei d’atenció jurídica i psicològica i el servei de prevenció i sensibilització. En aquesta darrera, s’han potenciat diferents projectes destinats a infants de totes les edats, joves, docents i famílies. A més, s’ha creat material per treballar la igualtat i s’han impartit formacions i xerrades. «Hi ha moltes iniciatives pel món educatiu perquè vam veure que era una forma de trencar amb la violència, que no es reprodueixi», diu Ester Arcos, tècnica d’Igualtat. «Venim d’una història on les dones no han estat tractades amb igualtat», apunta. Per aquest motiu, quan es fan tallers, «l’objectiu és treballar el respecte». Arcos destaca la necessitat de formar els docents, ja que són qui treballen diàriament amb l’alumnat.
A part de treballar en escoles i instituts, des del SIAD també donen suport a les associacions de dones a través de trobades on «ara hi ha més varietat d’edat i un perfil més reivindicatiu» i ofereixen serveis de conciliació com el JugaBages, on es van atendre 16.783 infants durant 3.084 dies i 7.710 hores.
Fruit de l’augment de la demanda, el personal el SIAD ha passat de tenir tres professionals el 2005 a tenir-ne sis en l’actualitat. A part de la cap del servei, les dues psicòlogues i la tècnica d’Igualtat, també hi ha una jurista, Rebeca Pallissé, i una administrativa, Adelina Palma. Amb aquesta ampliació s’ha guanyat qualitat en l’atenció a les dones i s’ha augmentat la freqüència de les sessions. «El servei ha crescut en funció de la disponibilitat econòmica i de les necessitats que té. Com més sensibilitzes, més arribes i, per tant, més demanda tens», puntualitza Àdria Mazcuñan, consellera comarcal de l’Àrea de Serveis Social bàsics, de les Dones i Polítiques d’Igualtat.
Sobre les mesures d’igualtat i l’atenció a les dones, la política assegura que «no es poden entendre per si soles, sinó que s’ha de treballar amb altres col·lectius de manera cohesionada i en xarxa». Mazcuñan també recalca la importància del servei de prevenció i els efectes que té posteriorment en l’atenció: «La sensibilització permet que es detectin les coses abans. Per exemple, donant més eines als docents o als mateixos alumnes», destaca la consellera. En aquest sentit, afegeix que en la part preventiva també hi han d’entrar els homes, ja que són una gran part de la societat i «és evident que si volem una societat igualitària, hem de treballar amb aquest sector de la població també».
Per acabar, Mazcuñan fa èmfasi en la unió que hi ha entre municipis al Bages: «Treballem de forma conjunta i anem tots a l’una. És molt important que sortim dels colors polítics i posem una estratègia comuna. Per a mi, aquest és un fet distintiu que tenim a la comarca».
«Estic molt agraïda»
Des del gener fins al novembre del 2025 han rebut atenció un total de 225 dones en 969 sessions diferents. El 44% de les usuàries han estat dones d’entre 45 i 64 anys, mentre que un 36% formen part del grup d’edat de 30 a 44 anys. En percentatges més discrets hi ha els dos extrems, les noies de 15 a 29 anys, amb un 9%, i les dones de 65 anys en amunt, amb un 11%. Pel que fa a la tipologia de les demandes, la psicològica és la més representativa, amb un 56%. La segueixen les atencions per violència, que es deriven als Serveis d’intervenció especialitzada (SIE) de la Catalunya central, amb un 21%, i les jurídiques, amb un 18%. L’àmbit laboral, amb un 3%; la salut, amb un 1%; i altres qüestions, amb l’1% restant, suposen la resta de tipus de peticions registrades enguany. Val a destacar que una mateixa dona pot tenir diverses demandes.
Més enllà de les dades, les valoracions d’algunes de les usuàries del SIAD són molt positives segons les mateixes treballadores del servei. «Estic molt agraïda per la confiança i per haver-me escoltat», apuntava, segons elles, una de les dones que han acudit al servei. Una altra explicava que «les primeres sessions són molt dures, però a la vegada molt efectives».
