Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: "Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer"
Una usuària comparteix a TikTok l'angoixant moment que va viure fent una ruta per la muntanya: "Son animals molt imponents”
"Hem vingut a Montserrat i hi ha unes cabres que no ens deixen caminar. No sabem què fer" relatava una usuària de TikTok (@braylyngb) en un clip en què explicava la situació d’angoixa viscuda durant una excursió a la muntanya bagenca, quan ella i els seus acompanyants es van trobar un grup de cabres salvatges que els impedia continuar el camí.
“Estem parats al mig de la muntanya, no hi ha gent ni res”, explica la jove en el vídeo, que ja acumula més de 40 mil visualitzacions a la plataforma de vídeos curts. Davant la incertesa, va decidir demanar consell a ChatGPT, que li va recomanar mantenir la distància i no apropar-se als animals.
Tot i els intents d’avançar amb precaució, les cabres es van mostrar alerta i se’ls van apropar. “Segons ChatGPT, com són cries, els adults es poden posar en alerta. Hem d’esperar que acabin de menjar perquè es moguin”, deia la tiktoker, que acabava el vídeo assegurant que no sabien què fer ni tampoc a qui trucar.
Posteriorment, @braylyngb va publicar un segon vídeo actualitzant la situació. Un cop superat el primer grup de cabres, es va trobar amb una altra cabra solitària enmig del camí. “Faré zero contacte visual amb ella”, afirmava mentre recordava les recomanacions rebudes per la Intel·ligència Artificial: mantenir-se a una distància d’uns cinc metres i evitar fer sorolls bruscos perquè els animals no s’espantin. “Tracteu de no molestar-les i elles no us molestaran a vosaltres”, afegia. Tot i la por, reconeixia que el moment havia estat "molt fort" perquè "sOn animals molt imponents”.
Aquest incident coincideix amb un advertiment recent del Parc Natural de Montserrat, que la setmana passada va informar de l’inici del període de zel de la cabra salvatge. Durant aquesta època, que acostuma a començar al novembre i pot allargar-se fins a principis d’any, els mascles es tornen més actius i adopten comportaments imprevisibles.
Al llarg de l’any, els mascles i les femelles viuen en grups separats. Tanmateix, durant el zel, aquests grups es tornen mixtos i els mascles dominants poden mostrar actituds de competència i protagonitzar enfrontaments amb altres exemplars. Per aquest motiu, el parc recomana als visitants “mantenir la distància i no apropar-se als animals per seguretat i per no alterar el seu cicle natural”.
