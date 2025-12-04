El Bages disposarà d’un allotjament d’urgència per a dones i fills víctimes de violència masclista
El futur servei, que estarà a punt al llarg de l’any que ve, es va anunciar durant la celebració dels 20 anys del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
El Bages disposarà a partir de l’any que ve d’un recurs temporal d’allotjament d’urgència pensat específicament per a dones i fills i filles víctimes de violència masclista. Un servei que ha anunciat aquest dimecres el president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, en el decurs de l’acte celebrat al Convent de Sant Francesc de Santpedor per commemorar els 20 anys del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Hernàndez va concretar que el nou espai i servei està actualment en fase de definició normativa i d’implementació.
A més a més, el president comarcal va remarcar el «compromís del Consell amb una atenció cada cop més àmplia i de qualitat», i ho va fer amb un anunci concret: el reforç de l’equip «amb dues psicòlogues, una jurista a jornada completa, una cap de servei i una administrativa, així com el suport comunitari amb la incorporació d’una tècnica d’igualtat i equitat i la continuïtat a jornada sencera de la tècnica del Servei d’Atenció Integral LGTBI».
Va ser en el decurs d’un acte que va reunir més de seixanta persones entre alcaldies, regidories, professionals de la xarxa d’atenció a les persones del Bages i que, a banda del president del Consell, també va comptar amb la participació de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero; la Secretaria de Feminismes, Yolanda Ferrer; i la vicepresidenta cinquena de la Diputació de Barcelona, Raquel Albiol. També hi van assistir representants del SIAD de l’Ajuntament de Manresa, del Servei d’Intervenció Especialitzada en violències masclistes de la Catalunya Central, dels serveis socials, de l’àmbit de la salut i dels cossos de seguretat, així com dones usuàries a títol individual.
El SIAD del Consell Comarcal treballa de manera coordinada amb el SIAD de Manresa, amb els serveis socials municipals, amb el SIE de la Catalunya Central, amb els serveis de salut i amb els cossos de seguretat, i es manté com un recurs públic, gratuït i especialitzat que ofereix atenció psicològica i jurídica, informació, acompanyament i accions de prevenció i sensibilització comunitària. L’acte va subratllar el suport institucional i econòmic del Departament d’Igualtat i Feminismes i de la Diputació de Barcelona, imprescindibles per sostenir i ampliar els serveis i projectes d’igualtat arreu de la comarca.
La consellera Àdria Mazcuñan va destacar que, al llarg de dues dècades, el SIAD s’ha «consolidat com un servei de referència en les polítiques públiques d’igualtat a la comarca i que el treball en xarxa amb administracions i professionals ha estat clau per fer-ho possible».
Al llarg de l’acte es van presentar les dades principals d’aquests vint anys de servei, que Regió7 ja va avançar. El SIAD ha atès 4.128 dones i ha realitzat 11.722 entrevistes en l’àmbit jurídic i psicològic, amb 420 dones participants en grups terapèutics que han sumat 210 sessions. Només el 2025, i com a resultat de l’ampliació de l’equip, s’han atès 225 dones i s’han fet 969 visites. En prevenció i sensibilització, els projectes coeducatius i d’educació en igualtat han arribat a 32.500 persones: 444 infants de 0 a 3 anys, 13.039 infants de 3 a 12, 12.685 joves de 12 a 18, 1.865 docents i 4.374 famílies. S’han impartit 72 xerrades a professionals i ciutadania amb 1.516 persones formades, s’han organitzat trobades comarcals amb la participació de 1.642 dones i 16.783 infants han pres part al JugaBages.
També es va projectar un vídeo que va repassar dues dècades de trajectòria del servei i es va celebrar un col·loqui, moderat per la periodista de Regió7 Queralt Casals, sobre l’evolució de les polítiques públiques d’igualtat i els reptes actuals per desactivar els discursos antifeministes, amb la participació d’Àdria Mazcuñan i dels exconsellers comarcals Albert Marañón (2015–2019) i Joan Vinyes (2011–2015). La cloenda va comptar amb l’actuació en versió acústica de les compositores i cantants Maria Ribot i Marina Lluch, seguida d’un refrigeri.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes