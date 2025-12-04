El Casal de Joves de Santpedor celebra 16 anys
El Lokal de la Vila ha acollit una programació d'activitats especial per l'aniversari
Regió7
Manresa
Els joves han gaudit d'una programació d'activitats especial durant 15 dies per commemorar l'aniversari del Casal de Joves de Santpedor. Han fet un taller de ceràmica, una sessió de realitat virtual, Karaoke, el joc del cluedo i un bon pastís.
Des del Lokal de la Vila i l'Ajuntament, es vol traslladar un agraïment a tothom qui ha participat en les activitats.
De cara a les Festes de Nadal, el Lokal de la Vila també comptarà amb activitats temàtiques i un horari especial amb motiu dels dies festius.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa