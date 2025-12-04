Els tions tornen a envair Mura: t'expliquem tot el que has de saber de la 16a Festa del Tió i com arribar-hi
Per l'edició d'enguany, l'Ajuntament ha preparat un operatiu de mobilitat especial per evitar la saturació de les principals vies d'accés
L'exposició de tions es podrà visitar des d'aquest dissabte fins al 6 de gener de 2026
Les parades de productes artesanals i els tallers estaran disponibles durant els caps de setmana i festius d'ara fins al 21 de desembre
El pròxim dissabte 6 de desembre comença la popular Festa del Tió de Mura, que enguany celebra la seva 16a edició. L'exposició de tions estarà disponible fins al 6 de gener de 2026 i, paral·lelament, hi haurà parades de productes artesanals i diferents tallers durant els caps de setmana i festius inclosos d'ara fins al 21 de desembre. En tractar-se d'un esdeveniment que acull grans volums de visitants, en aquesta ocasió s'ha dissenyat un operatiu de mobilitat especial.
L'exposició de tions, la protagonista de l'esdeveniment, és oberta a tot el poble i compta amb la participació dels veïns i veïnes d'aquest. Precisament per això, durant el mes que dura, es poden anar instal·lant els tions pels racons de la vila de forma lliure i sense terminis establerts.
Després de 16 edicions, la Festa del Tió s'ha convertit en una de les cites nadalenques preferides al territori, fet que es tradueix en una gran afluència de visitants. Amb l'objectiu de no saturar de vehicles les vies d'accés al municipi, s'ha impulsat un operatiu de mobilitat especial per aquestes dates.
Per una banda, des de l'Ajuntament es convida a anar al poble amb transport públic a través de les dues línies d'autobús amb les quals s'hi pot arribar:
- Des de Terrassa -M11 amb parada a Matadepera-, dissabtes, diumenges i festius (excepte Nadal i Cap d'Any): Mura a Terrassa: 10:30 h / 15:30 h / 17:30 h. Terrassa a Mura: 9:40 h / 14:40 h / 16:40 h.
- Des de Manresa -786 amb parada a Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Talamanca- de dilluns a dissabte feiners: Manresa a Mura 9:45 h / 13:00 h / 18:30 h. Mura a Manresa 10.30 h / 13.45 h / 19.15 h.
Pels qui s'apropin a Mura amb vehicle privat, s'habilitaran aparcaments al voltant del municipi que tindran un cost d'entre 4 i 8 euros durant els caps de setmana i festius compresos des del 6 fins al 21 de desembre. El nucli estarà reservat per als residents i per a les persones amb mobilitat reduïda, que podran estacionar a la zona de l'Ajuntament.
- Pels qui accedeixin des de Matadepera o Talamanca hi haurà tres espais per aparcar: Sant Antoni, Cementiri – Carrer Perich i Puig Gili. El preu serà de 4 euros.
- Pels qui vinguin des del Pont de Vilomara i Rocafort hi haurà l’aparcament de la Plana d’en Roca. Des d'aquí s'haurà d'agafar un trenet per accedir a la vila que sortirà en intervals de 30 minuts de 10 h a 14 h i de 15 h a 17 h. El preu de tot plegat serà de 8 euros (inclou els trajectes d'anada i tornada amb el tren).
La carretera de Rocafort estarà tancada en sentit Manresa de 9:30 h a 17:00 h, excepte per a veïns i visitants del Puig de la Bauma. Per altra banda, no està permesa la pernoctació d'autocaravanes i furgonetes als pàrquings habilitats ni tampoc l'entrada d'autocars privats a Mura.
Més enllà de recomanar l'ús de transport públic, des del consistori es recomana evitar les hores punta i els dies més assenyalats i seguir les indicacions i mantenir la paciència per gaudir més de l'experiència. A més, han demanat que es respecti l'entorn, el poble i els seus veïns.
