Josep Canals, alcalde de Mura, sobre el dispositiu de mobilitat de la Festa del Tió: "Volem evitar la saturació de les principals vies d'accés al municipi"
Demà dissabte comença la 16a edició de l'esdeveniment, que atrau un gran públic al poble bagenc de poc més de 200 habitants
Enguany, s'han millorat les mesures per regular l'accés amb vehicle privat a la vila i evitar problemes de circulació i de seguretat
Mura es prepara per acollir la 16a edició de la Festa del Tió, un esdeveniment assenyalat en el calendari nadalenc i que porta, en els moments de més afluència, fins a 3.000 visitants a un municipi de poc més de 200 habitants. Precisament per fer front a aquesta arribada multitudinària de gent, fa anys que es prepara un dispositiu de mobilitat especial que enguany s'ha "millorat", tal com detalla Josep Canals, alcalde del poble.
La festa comença demà i comptarà amb la tradicional exposició de tions escampats pels racons de la vila, disponible fins al 6 de gener de 2026, i amb parades de productes artesanals i diferents tallers els caps de setmana i festius inclosos d'ara fins al 21 de desembre. Durant aquest temps, es desplegaran un seguit de mesures per regular l'arribada amb vehicle privat al poble i "evitar la saturació de les principals vies d'accés al municipi". De fet, l'aparcament al nucli estarà reservat per als residents i per a les persones amb mobilitat reduïda, que podran estacionar a la zona de l'Ajuntament. Els visitants hauran de fer ús dels quatre espais habilitats per aparcar a l'entorn de Mura.
"Fa anys que es fa i que ho anem millorant, però era una situació que calia regular, coordinar i organitzar bé", assegura Canals. Segons el batlle, els caps de setmana i els festius són els dies més forts i de les 9 del matí fins a les 14 de la tarda "venen molts cotxes de cop i hi ha moments en què no hi ha prou aparcaments". Per fer més efectiu el dispositiu de mobilitat especial d'enguany, s'ha repetit el model de l'any passat, que "va anar força bé", i s'han fet millores internes a través de la compra de més emissores o l'augment del personal dels aparcaments i els informadors.
Quatre aparcaments al voltant del poble
El principal problema és el bloqueig de les carreteres d'accés al municipi. Per donar-hi solució, s'habilitaran aparcaments de pagament als afores de la vila durant els caps de setmana i festius compresos des del 6 fins al 21 de desembre. Per una banda, hi haurà tres pàrquings (Sant Antoni, Cementiri – Carrer Perich i Puig Gili) pels qui accedeixin des de Matadepera o Talamanca i que tindran un cost de quatre euros per vehicle. En canvi, els qui vinguin des del Pont de Vilomara i Rocafort hauran d'estacionar a la Plana d'en Roca i agafar un trenet fins al nucli. El preu, amb els viatges en tren d'anada i tornada inclosos, serà de vuit euros.
La carretera de Rocafort estarà tancada en sentit Manresa de 2/4 de deu del matí a cinc de la tarda, excepte per a veïns i visitants del Puig de la Bauma. Per altra banda, no està permesa la pernoctació d'autocaravanes i furgonetes als pàrquings habilitats ni tampoc l'entrada d'autocars privats a Mura. Més enllà d'aquestes mesures, el consistori recomana l'ús de transport públic.
La saturació de les vies d'accés a Mura suposa un conflicte de mobilitat, però també de seguretat: "És un problema si ha de venir una ambulància o qualsevol altre servei. Per això, hem preparat uns aparcaments d'emergència per poder treure els vehicles de la carretera i deixar pas", detalla Canals. Sobre l'acceptació d'aquest seguit de mesures, l'alcalde assegura que la "gran majoria de la gent entén la situació i està agraïda". Amb tot, el batlle afirma que "estem convençuts que aquest és un bon model de turisme familiar" i confessa que "és bonic veure les cares d'il·lusió dels nens quan veuen els tions".
Es tracta de la 16 edició de l'esdeveniment, que s'ha consolidat com una de les cites més esperades de Nadal al territori. Per explicar-ne la clau de l'èxit, Canals ho té clar: "La implicació dels veïns i dels comerciants". A la Festa del Tió hi participa pràcticament tota la població de Mura que, "de manera força espontània" van començar a col·locar tions caracteritzats pels racons de la vila. Aquest any, a més, hi haurà "una mica més d'il·luminació nadalenca".
