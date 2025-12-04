El navassenc Andreu Torres relleva Joan Zapata al Consell Comarcal del Bages, que plega per motius laborals
El conseller sortint era el responsable de Serveis Tècnics als Municipis des de l'inici de l'actual mandat, el 2023
Regió7
El regidor de Junts a Navàs Andreu Torres Vilà, s'ha incorporat aquest dijous com a nou conseller comarcal del Bages en substitució de Joan Zapata Lluch, fins ara responsable de Serveis Tècnics als Municipis, i que deixa el càrrec per motius laborals. El president de l'ens, Eloi Hernàndez, s’ha reunit aquest matí amb Torres per coordinar el relleu i planificar la feina de les properes setmanes. Torres, nascut el 2000, és regidor de Navàs des d’aquest mandat i va encapçalar la candidatura municipal el 2023.
El conseller sortint, Joan Zapata, i el nou consell, Andreu Torres, també han fet traspàs de tots els projectes iniciats per aquest mandat, per garantir un relleu coordinat i que doni continuïtat a totes les línies de treball de l’àrea.
En un comunicat, el Consell Comarcal agraeix a Zapata la tasca desenvolupada en l'àrea de Serveis Tècnics als Municipis dins del cartipàs 2023-2027, una etapa en què s’han impulsat millores d’acompanyament als ajuntaments i projectes de modernització del servei. Per la seva banda, Eloi Hernàndez, ha destacat “el compromís, vocació de servei i dedicació de Joan Zapata” i li ha desitjat “molta sort i encerts en la seva nova etapa professional”.
Segons fonts comarcals, amb la incorporació d’Andreu Torres, l’executiu comarcal reafirma el compromís de treballar al costat dels municipis del Bages i donar continuïtat a les línies de cooperació tècnica i suport al món local, en coordinació amb la resta d’àrees de govern.
