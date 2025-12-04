Sant Fruitós de Bages estrena un arbre de Nadal elaborat amb peces de ganxet confeccionades per dones del municipi
Juntament amb l’arbre, 13 tions decoren places del nucli i els barris i urbanitzacions
Regió7
Sant Fruitós de Bages llueix aquest any un nou arbre de Nadal molt especial, elaborat íntegrament amb peces de ganxet creades per un grup de dones del municipi. Des del passat mes de setembre, aquestes veïnes s’han anat trobant setmanalment al Casal d’Entitats per cosir i preparar cadascuna de les peces que finalment han donat forma a aquest arbre únic, que ja es pot veure instal·lat davant del Nexe Espai de Cultura.
La iniciativa ha permès crear una decoració nadalenca artesanal que posa en valor el talent local i la força de la participació ciutadana. Al costat de l’arbre també s’hi pot trobar un tió de Nadal, abrigat amb una manta confeccionada amb la mateixa tècnica i materials.
Paral·lelament, aquesta setmana han arribat al municipi 12 tions més, que s’han col·locat en diferents places del nucli i dels quatre barris i urbanitzacions. Des de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s'ha agraït la dedicació, la implicació i la feina de totes les dones que han participat en la confecció de l’arbre i de les peces de ganxet.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes