Santpedor avança en els treballs d'arranjament dels carrers Pons Grau, Monjo i Plaça Sant Jordi

Les obres han arribat al seu equador, i aquest dijous i divendres se centraran en les tasques de pintura i senyalització viària

Una imatge de l'estat actual de ls obres

Una imatge de l'estat actual de ls obres / Ajuntament de Santpedor

Regió7

Santpedor

L'Ajuntament de Santpedor fa un pas més en les obres de millora de carrers pons Grau, Monjo i plaça Sant Jordi, a l'interior del nucli urbà, en què està immers des de mitjans de novembre, i que van segons el ritme previst, superant el seu equador. Després de l'aplicació del nou asfalt i l'inici de la modificació de la Plaça Sant Jordi, ara les tasques de la tercera setmana d'obres segueixen amb els treballs de pintura i de la senyalització viària, que es faran entre aquest dijous i divendres, 4 i 5 de desembre, en què hi haurà alguns talls en la circulació. També s'ha avisat als veïns afectats per la limitació de les entrades i sortides als garatges dels dos carrers i la plaça.

L’objectiu principal d’aquesta actuació és reparar el paviment asfaltat i fer diverses millores per garantir una circulació més segura de vehicles i vianants. 

El cost total dels treballs és de 179.063,45 euros, finançats amb el suport de la Diputació de Barcelona. Les obres seran executades per l’empresa UTE Consorci Egara Bages CCDL.

