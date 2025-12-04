Súria homenatja els seus miners morts amb ofrenes florals en la diada de Santa Bàrbara
Els actes d'aquest dijous al matí s'han concentrat davant el monument a la Mineria, que han acabat amb l'himne de la patrona i una galejada dels trabucaires
Regió7
Súria ha dedicat un any més aquest dijous la diada de Santa Bàrbara, patrona de la Mineria, a recordar i homenatjar les persones que n’han format part al llarg de la seva història, amb propostes lúdiques i que han fet memòria de la seva evolució al poble. És un acte organitzat pel comitè d’empresa d’ICL-Súria i la comissió de festes.
L'acte central ha tingut lloc durant el matí amb ofrenes florals al monument a la Mineria, que ha comptat amb la presència de la plantilla d’ICL-Súria, representants del comitè d’empresa, de la direcció minera i de l’Ajuntament. En el transcurs d'aquesta celebració matinal, el president del comitè d’empresa, David Sibila, ha expressat l’agraïment «al col·lectiu miner» per fer possible la continuïtat de la mina de Súria com a principal centre productiu del sector a Catalunya. El representant sindical també ha recordat els jubilats i les persones desaparegudes al llarg de la història de la mina.
Per la seva banda, el nou director executiu de l’empresa, Alberto Serfaty, ha manifestat que Santa Bàrbara és una diada especial perquè «recordem els que malauradament ja no són amb nosaltres» i per agrair «el llegat» deixat per les persones jubilades, pensant en les pròximes generacions de miners i mineres.
L’acte ha acabat amb l’himne de Santa Bàrbara i una galejada dels Trabucaires del Tro Gros. Entre les persones assistents hi havia l’alcalde, Albert Coberó, i altres membres de la corporació municipal.
L’obertura de la Festa de Santa Bàrbara va tenir lloc el passat 28 de novembre al saló de sessions de l'Ajuntament, amb un acte institucional d’homenatge i record a cinc miners suriencs represaliats pel franquisme. L’endemà es va celebrar una festa infantil a la plaça de Sant Joan, amb la col·laboració de diferents entitats de la vila.
