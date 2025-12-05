Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els organitzadors de la Marxa del Terme de Sant Fruitós anuncien que no organitzaran la del 2026

El Grup Posa't en Marxa exposa que no disposa de prou gent que assumeixi la responsabilitat de tirar-la endavant

Participants de la Marxa del Terme d'aquest any iniciant un dels recorreguts

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

Si no hi ha un gir de guió, Sant Fruitós de Bages no tindrà aquesta pròxima festa major d'hivern, que se celebra al gener, la reconeguda i concorreguda Marxa del Terme, una caminada popular de la qual se n’han fet fins ara 27 edicions i que aplegava centenars de persones.

A través d’un comunicat al seu blog, el Grup Posa't en Marxa, entitat excursionista que tirava endavant l’esdeveniment, ha comunicat que no organitzarà la marxa de 2026, que hauria de tenir lloc d’aquí a menys de dos mesos. El que exposen és que «un esdeveniment com aquest, de la manera que s'ha fet durant les 27 edicions anteriors, requereix un grup de persones que pugui treballar durant uns mesos perquè el dia de la marxa estigui tot a punt. Malauradament, l'entitat, ara com ara, no disposa de prou gent que assumeixi aquesta responsabilitat, per tant, ens hem vist obligats a deixar-la de fer».

El comunicat conclou amb el desig que «aquesta situació sigui temporal i que hi hagi gent nova que vulgui incorporar-se a l'entitat i es pugui ben aviat tornar a organitzar la Marxa com un acte més de la Festa Major d'hivern».

L’última de les edicions d’aquesta marxa, que en els últims anys ha posat el punt final a la programació de les festes d’hivern, va tenir lloc el 26 de gener i va congregar 2.500 participants, el que suposava una xifra a l'alça que incrementava en mig miler de persones les inscripcions assolides l'any anterior.

Tradicionalment, s’oferien dos recorreguts, de diferent distància i dificultat tot i que amb alguns trams coincidents, amb sortida des del centre del poble i que permetien els participants descobrir diferents espais de l’entorn del terme.

