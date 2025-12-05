L’Abadia de Montserrat posarà punt final a les celebracions del Mil·lenari amb un acte solemne a la Basílica
La celebració dels 1.000 anys es clourà el dilluns 8 de desembre a la Basílica de Santa Maria amb les II Vespres de la Solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria i el Te Deum del Mil·lenari
La Xarxa i TV3 estrenen dues produccions sobre l’Abadia de Montserrat, la docuficció «Montserrat Mil·lenari» i el documental «El Temps de Montserrat», respectivament
Regió7
L’Abadia de Montserrat viurà l’últim dels actes de cloenda de les celebracions del Mil·lenari de Montserrat el dilluns 8 de desembre a les 18:45 hores. Ho farà allà on va començar, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la celebració de les II Vespres de la Solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria i el Te Deum del Mil·lenari, una acció de gràcies que vol ser conjunta per haver pogut viure aquesta efemèride de manera compartida.
Concretament, les II Vespres d’aquesta solemnitat (les I Vespres se celebren el dia anterior recordant que antigament el dia començava quan marxava el sol) formen part de la Litúrgia de les Hores. A Montserrat, aquest ofici és cantat per la comunitat benedictina en llatí i en català, acompanyada per l’Escolania en dos motets, el primer és una Salve i el segon és de lliure elecció. És en aquest segon motet que serà de caràcter excepcional i s’interpretarà el Te Deum del Mil·lenari, que ha estat encarregat al mestre Josep Ollé, considerat un dels compositors més destacats de l’àmbit coral.
La peça serà executada per l’Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Xavier Puig i comptarà amb la participació de la soprano Elionor Martínez, el tenor Ferran Mitjans i l’organista Joan Seguí. Al llarg de les vespres també hi participaran l’Escolania de Montserrat i la Schola Cantorum de la mateixa Escolania.
Amb aquest ofici solemne, molt representatiu del que ha sigut, és i serà l’Abadia de Montserrat, la comunitat benedictina vol donar les gràcies a Déu i a tot el país per aquests primers anys de camí conjunt, cloent el que han estat quinze mesos de celebracions en què se n'ha volgut fer partícips tots els estaments de la societat civil.
L'acte, que tindrà entrada lliure, també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Abadia de Montserrat, de la Xarxa de Televisions Locals i a partir de les 20:00 h també a través del Canal 33 (en diferit).
Un cap de setmana llarg de la Puríssima
La cloenda de les celebracions del Mil·lenari s’emmarca en el cap de setmana llarg de la Puríssima, que va del dissabte 6 al dilluns 8 de desembre. Durant aquests dies, a l’abadia es pot gaudir de diferents actes i exposicions.
El dissabte 6 de desembre s’inaugura l’exposició de pessebristes que l’Espai Expositiu del Mil·lenari acollirà fins al 2 de febrer del 2026. És una mostra de pessebres organitzada per la Federació Catalana de Pessebristes.
El diumenge dia 7 prendrà especial rellevància la tradicional Festa del Bisbetó de l’Escolania de Montserrat, amb la interpretació de la Cantata de Sant Nicolau de Benjamin Britten a les 16:00 h a la Basílica de Santa Maria, en el que també serà l’últim concert del Festival de Música del Mil·lenari. A les 12:30 h també s’haurà pogut gaudir de l’espectacle de titelles “Pau i Treva” de la companyia Príncep Totilau, a la Sala Puig i Cadafalch del Museu de Montserrat. És un espectacle per a joves de més de 12 anys i adults que, a més, vol ser el colofó de l’exposició “Montserrat, mil anys d’art i d’història” organitzada amb motiu del Mil·lenari i que es clausurarà l’endemà coincidint amb la cloenda de les celebracions. Aquesta, per tant, també representa l’última oportunitat per poder visitar aquesta exposició, que compta amb elements inèdits, molt poc fàcils de poder veure, com és el Llibre Vermell de Montserrat o una rèplica de la Mare de Déu vestida i coronada.
Finalment, el dilluns 8 de desembre, Solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria, a les 11.00 h, com de costum a Montserrat, es durà a terme la Missa Solemne, amb accés sota reserva prèvia, com és habitual els diumenges i solemnitats, i a la tarda arribarà el moment del tancament del Mil·lenari amb les II Vespres i el Te Deum. A més, tothom qui s’acosti a Montserrat podrà veure l’arbre de Nadal, que s’ha encès per primera vegada a l’atri del monestir, i la il·luminació del recinte.
Dues produccions sobre l’Abadia
Després de l’acte de cloenda del Mil·lenari que serà retransmès tant per la Xarxa de Televisions Locals com per 3Cat a través del Canal 33, ambdós canals estrenaran dues produccions dedicades a l’Abadia de Montserrat.
Per una banda, la Xarxa de Televisions Locals estrenarà en obert el documental ‘El temps de Montserrat’, que ja es va poder veure en el Barcelona Film Fest d’enguany i que ha estat produït conjuntament per l’Abadia de Montserrat i la Xarxa, amb el suport de Condis. El documental mostra el testimoni i la vida quotidiana de la comunitat benedictina de Montserrat, oferint una reflexió sobre la vida al monestir, regida per la regla de Sant Benet, i com és aquesta vida de portes endins. Es podrà veure el dilluns 8 de desembre a les 22:00 h, a les televisions locals i també quedarà a disposició a la plataforma La Xarxa+.
Per altra banda, 3Cat estrenarà “Montserrat Mil·lenari”, una docuficció produïda per Antàrtida i que repassa els mil anys d’història del monestir a través de cinc capítols. La producció combina la recerca històrica, les recreacions dramatitzades i els testimonis tant d’experts com de membres de la comunitat benedictina de Montserrat. El primer capítol s’estrenarà el mateix dilluns 8 de desembre a les 22:00 h al Canal 33, un cop finalitzada la retransmissió de l’acte de Cloenda del Mil·lenari. Tota la sèrie quedarà a disposició a la plataforma 3Cat.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana