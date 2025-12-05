Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós celebra una participada Refesta

La matinada dedicada a promoure els hàbits del reciclatge va incloure tallers de manualitats i un mercat d'intercanvi i venda d'objectes de segona mà

Un dels tallers de la Refesta de Sant Fruitós

Un dels tallers de la Refesta de Sant Fruitós / Jaume Grandia

Jaume Grandia

Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages va celebrar una nova edició de la ReFesta, una matinal dedicada a promoure els hàbits de la reutilització i el reciclatge entre persones de totes les edats, organitzada en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i que enguany arribava a la seva onzena edició.

L’espai al voltant de la plaça Onze de Setembre va acollir el tradicional mercat d’intercanvi i de venda d’objectes de segona mà, amb parades d’articles que encara podien tenir una segona vida: roba, joguines, llibres, mobles, parament de la llar, entre d’altres. Moltes persones van passar per fer-hi intercanvis o cercar una peça reutilitzable.

Al llarg del matí, es van dur a terme diferents activitats, com el taller del músic Ferran Casajoana, que va presentar els seus “Instruments Tastocats”. amb què el públic podia experimentar. També es van dur a terme dos tallers de manualitats amb materials reciclats pensats per sensibilitzar la mainada, mentre els infants van gaudir d’una xocolatada popular.

D'altra banda, es va organitzar la segona autòpsia de residus del municipi, una activitat que permet analitzar com es realitza la separació de residus i detectar possibles millores.

I com cada darrer dissabte del mes, va tenir lloc el tradicional Mercat de Brocanters i Col·leccionistes, que també va comptar amb nombrosos visitants.

