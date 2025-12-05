Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós dona la benvinguda al Nadal amb un mercat ple de màgia

La cita, que arrenca avui i s’allarga durant tres caps de setmana, acollirà parades de productes d’artesania, alimentació i comerç local i tindrà com a grans atractius la pista de gel i una nòria

El Mercat de Nadal té lloc sota el Cobert de la Màquina de Batre i al voltant de la plaça Onze de Setembre

El Mercat de Nadal té lloc sota el Cobert de la Màquina de Batre i al voltant de la plaça Onze de Setembre / Dani Casas

Sant Fruitós de Bages

Aquest divendres a la tarda obre portes una nova edició del Mercat de Nadal de Sant Fruitós de Bages, una cita ja imprescindible al calendari festiu del municipi i de tota la comarca. El mercat se celebrarà des d’avui i fins dilluns, 8 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima, i també els caps de setmana del 13 i 14 i del 20 i 21 de desembre. El comerç i l’artesania compartiran espai amb les activitats lúdiques, que tenen la pista de gel i una nòria com a grans atractius. L’obertura del mercat coincideix avui amb l’encesa de les llums de Nadal, amb un espectacle des del campanar de l’església, a les 6 de la tarda.

Un espai ple d’artesania i comerç local

El cor del mercat tornarà a situar-se sota el Cobert de la Màquina de Batre i al voltant de la plaça Onze de Setembre, que s’engalanaran amb ambientació nadalenca. L’edició d’enguany comptarà amb una vintena de parades de fusta i una trentena de carpes, dedicades a productes d’artesania, alimentació i comerç local, convertint l’espai en un aparador ideal per descobrir productes únics i de proximitat.

El mercat de Sant Fruitós inclou productes d’artesania, alimentació i comerç local

El mercat de Sant Fruitós inclou productes d’artesania, alimentació i comerç local / Dani Casas

Activitats lúdiques per a tota la família

Un dels grans atractius del Mercat serà l’escenari central, que acollirà actuacions musicals i propostes familiars durant tots els dies. Els més petits podran gaudir de la visita del patge reial i del Pare Nadal, sessions de contacontes, podran fer cagar el Tió i un joc de pistes del caganer, el 14 de desembre a la tarda. Entre les activitats hi haurà també la Papanoelada en moto, el dissabte 20 de desembre a la tarda..

A la zona de carpes també es podrà participar en tallers infantils, i un gran regal de llums donarà la benvinguda als visitants, oferint un punt ideal per a les fotografies nadalenques. El Mercat de Nadal de Sant Fruitós també disposarà del Bosc dels Desitjos, un espai on tothom podrà deixar per escrit els seus millors propòsits per al nou any. El Tren Express d’Orient serà al mercat oferint servei de cafeteria.

Entre les activitats paral·leles d’aquest primer cap de setmana, hi ha la visita del Pare Nadal, música de jazz amb Alma Acústic, Els Makantes i Judit Vila, un taller d’espelmes i un altre de pintar cares, l'espectacle del Mag Caru i contacontes.

El municipi disposa aquests dies de l'única pista de gel que hi ha a la comarca

El municipi disposa aquests dies de l'única pista de gel que hi ha a la comarca / Dani Casas

Un any més, al voltant del Mercat s’hi instal·larà una pista de gel que s’inaugurarà aquest dissabte, 6 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda. Durant aquest primer cap de setmana, durant el pont de la Puríssima, els visitants podran gaudir també d’una nòria, que s’incorpora com una de les principals novetats i que promet oferir panoràmiques privilegiades de l’ambient nadalenc.

El Mercat de Nadal de Sant Fruitós de Bages obrirà de 10 a 14 h i de 17 a 21 h tots els dies de celebració. La programació completa es pot consultar a www.santfruitos.cat i a les xarxes socials municipals.

L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

