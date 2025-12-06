Mor als 72 anys Pere Guiu, exregidor de Sant Vicenç i exentrenador del Bàsquet Manresa
Va destacar en els àmbits polític, empresarial i esportiu al Bages i el Principat d'Andorra
T.S./D.B.
Pere Guiu Torrabadella, que va ser regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet durant dos mandats consecutius (del 1991 al 1995 i del 1995 al 1999) i entrenador del Bàsquet Manresa la temporada 1980-1981, ha mort a la capital del Bages als 72 anys.
Fill de Sant Vicenç de Castellet, on se’l recorda sobretot pel seu vincle amb la política local, va estar molt vinculat al Principat d'Andorra, en els plans empresarial, polític i esportiu.
Des del seu municipi, Sant Vicenç, va liderar una de les primeres formacions d'independents de la comarca, el Grup d’Acció Santvicentina (GAS). En la primera de les eleccions a la qual es va presentar, va obtenir tres representants d’un ple municipal format per tretze regidors. Això li va permetre tenir una enorme incidència en la governabilitat. Aquell, però, va ser un mandat convuls, amb trencaments d’aliances.
De fet, aquella legislatura va començar amb un pacte entre CiU i GAS, el qual va donar l’alcaldia al convergent Francesc Ubach, però es va fracturar el setembre de 1991. Seguidament, es va formar una nova aliança entre el GAS i el PSC, que va donar l’alcaldia als socialistes, en la persona de Martí Muns.
En tots dos acords, Guiu va tenir responsabilitats de govern, i, entre altres, va estar al capdavant de la regidoria d’Esports. Malgrat que la segona aliança va tenir una major durada, tampoc va arribar al final del mandat.
Pere Guiu va tornar a estar al front del Grup d’Acció Santvicentina en els següents comicis, però llavors només va entrar ell com a regidor. Tot i quedar sol dins al Consistori com a grup municipal GAS i tenir al davant una majoria absoluta del PSC, va destacar sempre per dur a terme una tasca d’oposició molt exhaustiva i fiscalitzadora sobre l’acció de govern.
En l'àmbit esportiu, serà recordat, entre altres mèrits, perquè durant la dècada del 1980 va aconseguir amb l'Andorra de bàsquet l’ascens de tercera a segona divisió, una mena de LEB plata actual. En aquella època, es va traslladar al Principat, cridat per la junta liderada per Eduard Molné i Joan Todolí a la secretaria tècnica.
Ell va ser, doncs, l’entrenador que va portar el canvi al Bàsquet Club Andorra. Igualment, va estar tres dècades a Govern, com a funcionari referent en esport, joventut i voluntariat.
Guiu va suplir a la banqueta andorrana Manel Fernàndez i va salvar amb solvència l’equip. No només això: portaria un nou estil de joc i de fer al BC Andorra. Abans, en la temporada 80-81, va propiciar que el Bàsquet Manresa acabés vuitè en la Primera Divisió.
Com a mínim en els comicis generals del 2015, Guiu, naturalitzat andorrà, va fer una incursió en la política del Principat. Així, va ser el número 2, després de Josep Maria Cucalón, de la candidatura territorial que el Partit Socialdemòcrata va presentar a Sant Julià, la parròquia on estava establert.
El president del Partit Socialdemòcrata d'Andorra, Pere Baró Rocamonde, l'ha volgut recordar amb afecte amb un missatge a la xarxa social X.
