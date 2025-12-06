Mercat
Sant Fruitós celebra Nadal amb gel, música, comerç local i moltes llums
Molts dels veïns de la població bagenca han aprofitat el primer dia de pont per gaudir de tots els secrets que s'amaguen a la plaça Onze de Setembre
Nadales, una pista de gel, tions, xocolata desfeta i llums, moltes llums. Arriba Nadal i els veïns de Sant Fruitós de Bages ja poden passar la tarda, un any més, al mercat de Nadal de la població bagenca. Aprofitant el pont, grans i petits han sortit al carrer per gaudir un any més d’un autèntic i acollidor mercat nadalenc amb productes locals, música en directe i experiències que gairebé úniques com la possibilitat de fer un mos a l’interior d’un dels vagons de l’Express d’Orient.
Però si el que es busca és un espai que atregui petits i grans, no cal anar fins al Cobert de la Màquina de Batre. N’hi ha prou quedant-se a la gran pista de gel situada a la gran esplanada exterior, on centenars de persones patinen alhora. Alguns amb la voluntat de demostrar als seus amics la seva habilitat sobre el gel, altres descobrint per primera vegada la tècnica que precisa impulsar-se o fer un gir amb els patins, fins i tot els més menuts introduint-s'hi, a poc a poc, amb l’ajuda d’un dels ossos o foques de plàstic que els permeten mantenir l’equilibri.
També han triomfat els regals gegants que decoren l’espai que envolta la pista de gel. El més gran ha estat, i de segur que serà, el fons de moltes de les fotografies que en els dies vinents serviran a famílies per immortalitzar un nou Nadal, i que els més joves utilitzaran per penjar a les seves històries d’Instagram. Si ho busquen, segur que en trobaran també del gran tió que hi ha a la plaça, damunt del qual pujaven amb il·lusió petits i grans.
Mercat de productes locals
Amb música en directe a càrrec dels Makantes, una dotzena d’estufes de gas i més d’una vintena de parades amb un nombre gairebé inacabable d’idees per a regalar aquests dies, l’ambient sota el Cobert de la Màquina de Batre era gairebé immillorable. Els més fredolics, no dubtaven a buscar aquella estufa lliure per mirar d’esvair lleugerament el fred de l’ambient. I per tots aquells que no en tenien prou, podien atansar-se fins a algunes de les parades que oferien una tassa de te, un got de caldo o un Cacaolat calent per recuperar la sensibilitat als dits de la mà.
I per tots aquells que amb alguna cosa per beure no en tenien prou, també tenien l’opció d’omplir la panxa amb un biquini, una crep, unes braves o una empanada. Tot fet amb productes de proximitat i que contribueixen a mantenir vius molts dels negocis locals. I si a algú no li venien de gust les alternatives calentes, cap problema, perquè hi havia altres paradetes que oferien porcions de pastís, fruits secs garapinyats i ninots de xocolata.
També hi havia espais pensats pels més detallistes i que encara estan buscant un gran regal per una persona especial en les pròximes dates. Des de detalls decoratius que posats amb gràcia converteixen casa teva en un temple de l’esperit nadalenc, fins a polseres i penjolls artesans que de segur portaran bons records a grans i petits quan se’ls posin. I per si algú el que vol és regalar dolç, també hi havia diverses parades que oferien mels de gairebé totes les menes, així com productes derivats com petits rens i espelmes de cera que decoraran moltes de les cases dels visitants aquests dies.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques