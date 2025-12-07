La massificació de la Festa del Tió de Mura obliga a tallar els accessos al municipi més d'una hora
L'alcalde de la vila, Josep Canals, recomana als visitants anar al poble entre setmana, o en el seu defecte, fer-ho utilitzant el transport públic i no el privat
La segona jornada de la 16a edició de la popular Festa del Tió de Mura ha tornat a estar marcada per la massificació de visitants que cada vegada és més habitual aquests dies de l'any a la petita vila que limita amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Ni les restriccions a la mobilitat al medi natural a causa del brot de pesta porcina africana a Collserola ni les advertències del consistori han evitat que, com es temia, s'haguessin de tancar els accessos per carretera al municipi durant més d'una hora per la massificació de visitants.
Per aquest motiu, l'alcalde del municipi, Josep Canals, ha insistit a recomanar tots els visitants que estiguin pensant a desplaçar-se a Mura, ho facin mitjançant l'ús del transport públic. I per tots aquells que s'ho puguin permetre, Canals encoratja els assistents que evitin desplaçar-se a Mura durant el cap de setmana, i que si volen gaudir de la bellesa del municipi, ho facin un dia entre setmana. Si només poden venir el cap de setmana, "també ho poden fer a la tarda, només caldrà que s'abriguin una mica".
Amb transport públic, hi ha les següents combinacions per accedir al municipi:
- Des de Terrassa -M11 amb parada a Matadepera-, dissabtes, diumenges i festius (excepte Nadal i Cap d'Any): Mura a Terrassa: 10:30 h / 15:30 h / 17:30 h. Terrassa a Mura: 9:40 h / 14:40 h / 16:40 h.
- Des de Manresa -786 amb parada a Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Talamanca- de dilluns a dissabte feiners: Manresa a Mura 9:45 h / 13:00 h / 18:30 h. Mura a Manresa 10.30 h / 13.45 h / 19.15 h.
A causa del gran nombre d'assistents amb vehicles privats, des de l'organització s'ha optat per tancar els accessos al municipi, tant des de Coll d'Estenalles com des del Pont de Vilomara i Rocafort, a quarts de dotze del matí. A mesura que els visitants anaven abandonant el municipi, i s'alliberava espai a alguns els pàrquings de pagament, s'han anat reobrint els accessos. El del Pont de Vilomara i Rocafort, ho ha fet a la una en punt.
