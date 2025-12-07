Nadal
Mura llueix l'encant dels seus carrers envaïts pels tions
La Festa del Tió de Mura torna a reunir a la població bagenca moltes més persones de les que pot assumir
L'alcalde, Josep Canals, encoratja els visitants a assistir-hi en transport públic i els dies entre setmana
Tions. Molts tions, però potser encara més gent. A grans trets, aquesta ha estat la imatge d'aquest primer cap de setmana de la Festa del Tió de Mura. Una celebració que enguany arriba a la seva setzena edició i que com ja fa uns anys que és una realitat, atrau moltes més persones de les que pot assumir aquesta petita vila situada al bell mig del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Ni les advertències de les autoritats locals ni les restriccions a la mobilitat al medi natural a causa del brot de pesta porcina africana a Collserola han evitat que al matí s'haguessin de tancar els accessos per carretera al municipi durant més d'una hora per la massificació de visitants.
I és que com qualsevol persona que hagi caminat en alguna ocasió pels seus carrers, Mura és una vila que enamora sigui quina sigui l'època de l'any en què es visita. La Festa del Tióés des de fa uns anys una data assenyalada per molts visitants, sobretot famílies de les ciutats de l'entorn que porten els seus fills pels carrers empedrats de la població bagenca tot descobrint tions de tota mida i mena que els esperen en gairebé tots els balcons, repises o portals.
Per oferir aquesta imatge de postal és imprescindible la col·laboració de tots els veïns de la vila, que fent volar la seva creativitat troben sempre aquella referència que agrada a gairebé tothom. Alguns opten per apostes segures com els personatges més coneguts de sèries d'anime. Perquè sí, a una de les cases de la vila s'hi poden veure alguns dels protagonistes de la celebrada One Piece, o alguns dels exemplars de la saga Pokémon més emblemàtics.
Altres, en canvi, s'encomanen de l'esperit nadalenc d'aquests dies i converteixen un element central del Nadal català, com el tió, en figures igualment rellevants aquests pròxims dies. Des dels tres reis d'orient, el pare Nadal o un patge que serà l'encarregat de recollir les cartes dels infants i portar-les als Reis. Però també n'hi havia per als amants de la ironia i el sarcasme, que aprofitant la rigorosa actualitat, han situat algun tió que representava un porc.
Una fira molt familiar
A cada casa, el tió hi arriba de manera diferent. En algunes, truca un dia a la porta, en d'altres apareix un matí al balcó, i els més aventurers els van a buscar a Mura. Ha estat el cas d'una família que ha ideat un joc de pistes pels seus fills que els portava fins a la zona de la riera de Nespres, al costat de l'ermita de Sant Antoni de Pàdua. Allà els esperaven dos petits tions que s'han emportat a casa per alimentar durant la vintena de dies que falten perquè els cagui regals.
També per als més petits de cada casa, l'escola Vall de Néspola de Mura proposava un taller perquè cada nen tornés a casa seva amb un petit tió. Un personatge que podien personalitzar totalment. Ells els proporcionaven el petit tronc degudament tallat, i cada nen hi dibuixava la cara que més li agradava. El vestia adaptant algun dels dissenys de teles que s'oferien, i fins i tot es podia particularitzar com seria, si és que en portava, la barretina.
A més, fins al dia 21 de desembre, cada cap de setmana i festiu també es pot visitar el mercat de productes artesanals que ofereixen a les famílies algunes idees de regals per aquells que encara no hi han pensat. Des de penjolls i braçalets per als més presumits, fins a formatges, mel, mató i carquinyolis de proximitat, per als més golafres.
Gent, molta gent
Ja fa un parell d'anys que la Festa del Tió està especialment massificada, i sembla que malgrat els nombrosos intents del consistori, encara no s'ha trobat una solució per evitar que, especialment els caps de setmana i festius, el poble hagi d'encabir un nombre de visitants molt més gran del que pot assumir. L'alcalde de la vila, Josep Canals, ha manifestat el seu malestar amb la situació que s'ha viscut durant la jornada matinal de diumenge, en què s'han hagut de tancar els accessos al municipi, ja que els aparcaments habilitats amb més de 300 places ja estaven plens.
El batlle ha volgut remarcar que "ja fa temps que animem els visitants a accedir al poble mitjançant el transport públic, que reforcem aquests dies". Però la comoditat del vehicle personal sembla massa llaminera per a moltes famílies. Canals insistia que totes aquelles persones que s'ho puguin permetre, evitin desplaçar-se fins a Mura el cap de setmana, i que aprofitin algun dia entre setmana per gaudir amb tranquil·litat de la bellesa dels carrers empedrats del municipi. L'alcalde fins i tot proposava que "visitin el poble més enllà del dia de Nadal", ja que els tions seran al carrer fins al 6 de gener.
