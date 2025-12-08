Un accident entre quatre vehicles obliga a tallar la C-58, a Castellbell i el Vilar, a l'inici de l'operació tornada
Un dels seus ocupants ha resultat ferit i, després de ser atès in situ, ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu
Un accident amb quatre vehicles involucrats ha obligat a tallar la C-58, a l'enllaç amb la C-55, en el seu pas per Castellbell i el Vilar. L'accident ha tingut lloc pels volts de les 11 h, coincidint amb l'inici de l'operació tornada d'aquest pont de desembre, al punt quilomètric 39 en sentit nord (direcció Manresa). Segons les primeres informacions, consta un sol ferit amb pronòstic lleu arran de l'incident. El xoc ha obligat a tallar la calçada durant gairebé una hora, mentre els cossos de seguretat han retirat els vehicles de la via i han restablert la normalitat.
Quan els Bombers de la Generalitat han arribat a lloc, tots els ocupants es trobaven fora dels vehicles, ja que han pogut sortir pel seu propi peu. Un d'ells, però, ha resultat ferit i els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'han atès in situ i, tot seguit, l'han evacuat a l'hospital Sant Joan de Déu.
Els Bombers, que s'han activat amb tres dotacions, s'han ocupat de retirar els quatre vehicles de la calçada, han desconnectat les seves bateries per evitar un altre possible incident i han netejat la via per reobrir-la de nou. Mentre han durat els treballs, els vehicles han hagut de prendre vies alternatives.
A les 12 h del migdia, una hora després que hagi tingut lloc l'accident, ja s'ha restablert la normalitat, i la circulació avança sense retencions.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit
- Els Bombers evacuen amb helicòpter un escalador ferit a Berga