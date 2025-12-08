Els Agents Rurals supervisen amb helicòpter Montserrat i celebra que s'estan complint les restriccions
El cos demana "no abaixar la guàrdia" perquè els humans són "el principal focus de transmissió" de la malaltia
Nico Tomás (ACN)
Els Agents Rurals han celebrat el compliment per part dels ciutadans de les restriccions d'accés a zones naturals per la pesta porcina africana (PPA) durant el pont de la Puríssima. El cos, que està pentinant amb helicòpters Montserrat, Collserola i Sant Llorenç, entre 3 i 4 vegades al dia, no ha hagut de fer cap avís als Mossos d'Esquadra durant aquest cap de setmana llarg.
Així n'ha informat aquest dilluns Quico Rivera, sotsinspector i cap de l’Àrea de Grups de Suport d'Agents Rurals, que ha fet una crida a la ciutadania a "no abaixar la guàrdia" perquè els humans són "el principal focus de transmissió" de la malaltia. De la mateixa manera, els ha reclamat que comuniquin al 112 si detecten qualsevol senglar mort "o amb símptomes".
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit
- Els Bombers evacuen amb helicòpter un escalador ferit a Berga