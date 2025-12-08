Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Agents Rurals supervisen amb helicòpter Montserrat i celebra que s'estan complint les restriccions

El cos demana "no abaixar la guàrdia" perquè els humans són "el principal focus de transmissió" de la malaltia

ACN

Nico Tomás (ACN)

Santa Perpètua de Mogoda

Els Agents Rurals han celebrat el compliment per part dels ciutadans de les restriccions d'accés a zones naturals per la pesta porcina africana (PPA) durant el pont de la Puríssima. El cos, que està pentinant amb helicòpters Montserrat, Collserola i Sant Llorenç, entre 3 i 4 vegades al dia, no ha hagut de fer cap avís als Mossos d'Esquadra durant aquest cap de setmana llarg.

Així n'ha informat aquest dilluns Quico Rivera, sotsinspector i cap de l’Àrea de Grups de Suport d'Agents Rurals, que ha fet una crida a la ciutadania a "no abaixar la guàrdia" perquè els humans són "el principal focus de transmissió" de la malaltia. De la mateixa manera, els ha reclamat que comuniquin al 112 si detecten qualsevol senglar mort "o amb símptomes".

