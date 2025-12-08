L’encesa de llums de Nadal a Sant Joan de Vilatorrada reuneix el públic familiar a la plaça Major
La posada en escena va seduir els assistents
Sant Joan de Vilatorrada va celebrar dijous passat l’acte d’encesa de llums de Nadal amb una posada en escena que va seduir el públic. Nombroses famílies es van reunir a la plaça Major, a dos quarts de set de la tarda, on els esperava un personatge, que va explicar una història sobre il·lusions, espurnes i del Nadal. Amb l’ajuda dels pares i mares i dels nens que hi havia a la plaça, a qui es va repartir bengales per ajudar a encendre les llums de l’arbre de Nadal, un gest que va simbolitzar el tret de sortida de les festes nadalenques del municipi.
