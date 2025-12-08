Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’encesa de llums de Nadal a Sant Joan de Vilatorrada reuneix el públic familiar a la plaça Major

La posada en escena va seduir els assistents

Sant Joan de Vilatorrada va celebrar dijous passat l’acte d’encesa de llums de Nadal amb una posada en escena que va seduir el públic. Nombroses famílies es van reunir a la plaça Major, a dos quarts de set de la tarda, on els esperava un personatge, que va explicar una història sobre il·lusions, espurnes i del Nadal. Amb l’ajuda dels pares i mares i dels nens que hi havia a la plaça, a qui es va repartir bengales per ajudar a encendre les llums de l’arbre de Nadal, un gest que va simbolitzar el tret de sortida de les festes nadalenques del municipi.

