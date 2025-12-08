Montserrat celebra la més que centenària festa del Bisbetó
L’escolà vallesà Arnau Tost Saurí ha estat l’escollit enguany pels seus companys, i la celebració ha conclòs el Festival de Música del Mil·lenari
Montserrat ha acollit aquest diumenge un dels actes intrínsecs a l’abadia més curiosos i singulars, alhora que vinculats a una llarguíssima tradició. Es tracta de la Festa del Bisbetó, en la qual, enguany, l’Escolania de Montserrat ha interpretat la Cantata de Sant Nicolau de Benjamin Britten, que ha servit per cloure el Festival de Música del Mil·lenari.
Com cada any, els escolans han representat la llegenda de sant Nicolau en una posada en escena teatralitzada que enguany s’ha adaptat per poder oferir aquest concert. Aquesta tradició, documentada a Montserrat des del segle XVIII, manté un vincle amb celebracions de caràcter simbòlic que formaven part de la cultura local.
La festa del bisbetó de l’Escolania de Montserrat
Cada any, els alumnes de l’Escolania de Montserrat n’escullen un d’entre els que fan 4t de primària i l’escollit és l’encarregat d’assumir el paper de bisbetó en aquesta festa.
Segons la llegenda, l’origen de la figura del bisbetó remunta a celebracions d’èpoques medievals vinculades a festes de disbauxa i transgressió, com la festa dels Sants Innocents. A Montserrat sembla que fou a principis del segle XVIII que la festa del bisbetó s’establí entorn del dia 6 de desembre.
Nicolau de Mira o de Bari és un sant representat sovint com un ancià amb barba blanca i acompanyat de tres nois que, segons la llegenda, va ressuscitar després de ser assassinats per un carnisser. Aquesta i d’altres llegendes vinculades al sant fan que se l’hagi pres com a patró dels infants i que els més petits esdevinguin els veritables protagonistes de la festa. A Sant Nicolau també se’l vincula amb l’origen del personatge de Santa Claus, i es considera que en aquesta data, 6 de desembre, comencen tradicionalment les festes de Nadal.
Les formes de representació del bisbetó han anat canviant amb el pas del temps, però no ha canviat l’esperit de fer festa. Per qualsevol escolà, el dia de Sant Nicolau pren un caràcter especial, pel que suposa de vivència, de comunitat, valors i experiències que perduren i fan que la tradició es mantingui.
En la Festa del Bisbetó d’aquest any 2025, l’escollit ha estat el vallesà Arnau Tost Saurí.
Música amb solidaritat
El concert ha tingut un caràcter solidari, ja que s’ha dedicat a l’Associació Síndrome Phelan-McDermid, que acompanya famílies afectades per una malaltia minoritària d’origen genètic, causada per una deleció al cromosoma 22 o per una mutació al gen SHANK3.
Per al concert s’ha comptat amb la Capella de Música de Montserrat i un grup d’escolanes de la Schola Cantorum per interpretar la cantata, amb Ferran Mitjans en el paper de Sant Nicolau. També hi han participat el Nexus Piano Duo, l’Orquestra Terrassa 48 i l’organista Mercè Sanchis, sota la direcció de Pau Jorquera, director de l’Escolania.
L’acte ha inclòs diversos parlaments institucionals. Ignasi Andreu Porta, delegat de Catalunya de l’Associació Síndrome Phelan-McDermid, ha explicat les activitats de l’entitat i la seva tasca de suport a les famílies. Josep M. Rius Puigdomènech, bisbetó de fa 50 anys, ha fet referència a la història de la festa, i Mireia Saurí Masuet, mare del bisbetó del 2025, ha intervingut destacant la relació de la tradició amb els alumnes que hi participen actualment.
D'altra banda, cal recordar que aquest dilluns 8 de desembre, festivitat de la Puríssima, l’abadia viurà l’últim dels actes de cloenda de les celebracions del mil·lenari, a partir de 3/4 de 7 de la tarda. Ho farà allà on va començar, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la celebració de les II Vespres de la Solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria i el Te Deum del Mil·lenari, una acció de gràcies que vol ser conjunta per haver pogut viure aquesta efemèride de manera compartida.
