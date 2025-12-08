‘Prepara’t. Protegeix-te. El teu kit sempre a punt!’
La Generalitat impulsa una campanya perquè cada llar tingui un kit d’emergències davant confinaments, apagades i riscos climàtics creixents
Regió7
Una riuada inesperada. Una apagada que s’allarga més del previst. Un incendi forestal que obliga a confinar-se. Les situacions d’emergència, cada vegada més habituals en un context de canvi climàtic i de forta dependència tecnològica, poden agafar-nos desprevinguts. Però, segons la nova campanya de Protecció Civil de la Generalitat, no cal que sigui així. La clau és tan senzilla com tenir un kit d’emergències preparat a casa per afrontar qualsevol imprevist i autoabastir-se durant un màxim de 72 hores, és a dir, tres dies.
Els kits d’emergència són una eina bàsica i imprescindible per fer front a situacions extremes, reduir la sensació d’estrès i fomentar la cultura de l’autoprotecció. «Estem davant una societat que cada cop té més riscos», reconeix la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.
Amb el lema ‘Prepara’t. Protegeix-te. El teu kit sempre a punt!’, la campanya consisteix en un vídeo didàctic que explica què cal tenir a casa i per a quins casos és útil. El material audiovisual es difondrà per xarxes socials. A més, també hi haurà anuncis en premsa escrita i digital, cartellera al carrer i accions d’influència per a col·lectius específics.
Què cal incloure en el kit?
El kit bàsic hauria d’incloure una motxilla amb una ràdio de piles, una llanterna amb piles de recanvi, una petita farmaciola i la medicació crònica necessària, així com una targeta de crèdit i diners en efectiu protegits en una bossa estanca. També és recomanable disposar d’aigua, aproximadament 1,5 litres per persona i dia, i aliments que no es fan malbé. A més, el kit ha de contenir la documentació essencial en una bossa estanca, el telèfon mòbil i un carregador.
Ràdio i llanterna de piles, aigua, aliments i farmaciola: el kit essencial
Segons Protecció Civil de la Generalitat, el millor lloc per tenir-lo és prop de la porta d’entrada, per exemple en un armari del rebedor, de manera que sigui fàcil d’agafar en cas d’evacuació.
A la llar on viuen infants, persones grans o persones amb necessitats especials, el kit també ha d’incorporar els seus productes específics: bolquers, medicació concreta, bastó o caminador, o aliments determinats. El mateix s’aplica si hi ha animals domèstics, que requeriran el seu menjar, documentació, medicació i element de transport.
En el cas d’haver de ser evacuats, a més cal disposar de roba de recanvi i un kit d'higiene personal.
Estem preparats?
Catalunya ja fa anys que experimenta episodis que posen a prova la seva capacitat de resposta. Les pluges torrencials són més freqüents i destructives, i les inundacions de la tardor del 2025 a les Terres de l’Ebre en són un exemple recent. Moltes famílies van haver d’estar tancades a casa durant hores, pendents de les actualitzacions de Protecció Civil.
El risc d’incendis forestals, agreujat per una sequera persistent, tampoc dona treva. En situacions de foc actiu, els equips d’emergència poden demanar el confinament preventiu fins que les flames quedin sota control. I aquí és on un kit d’emergència esdevé especialment útil.
A tot plegat s’hi suma una dependència tecnològica creixent. La «gran apagada» del 28 d’abril de 2025 va evidenciar fins a quin punt la vida quotidiana pot quedar alterada en qüestió de minuts: sistemes de pagament caiguts, oficines aturades, famílies sense llum ni informació actualitzada. Molta gent no tenia diners en efectiu, ni llanternes, espelmes, ni ràdios de piles. Tampoc provisions bàsiques per passar unes hores sense serveis.
Estratègia europea
Això ha portat tant la Unió Europea com els governs estatal i català a insistir en la necessitat d’adaptació i conscienciació, perquè els ciutadans puguin ser autosuficients durant un màxim de 72 hores. Fins i tot, organismes com el Banc Central Europeu han arribat a suggerir que cada llar tingui entre 70 i 100 euros en efectiu per fer front a possibles interrupcions de serveis digitals.
Protecció Civil de la Generalitat recorda que les pautes d’autoprotecció són essencials i que cal socialitzar-les en l’àmbit familiar, laboral i comunitari per minimitzar l’impacte dels episodis adversos i enfortir la resiliència col·lectiva.
