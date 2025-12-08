Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Xarxa de Sant Joan rep l’espectacle infantil «Coses de Nadal»

L'obra és una aproximació a la vivència dels infants de les festes a través de la visió d’un pallasso

La Xarxa de Sant Joan rep l’espectacle infantil «Coses de Nadal» | ARXIU PARTICULAR / ARXIU PARTICULAR

Regió7

Manresa

La Xarxa de Sant Joan va rebre l’espectacle Coses de Nadal d’Albert Vinyes. Un espectacle festiu que posa la mirada en aquells objectes especials que ens recorden a algú amb qui els compartim. Una aproximació a la vivència dels infants de les festes a través de la visió d’un pallasso.

