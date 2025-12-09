Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Montserrat s’acomiada del mil·lenari amb una pregària coral i un espectacle de llum

Llum i música acompanyen l'Abadia en l'última celebració dels seus mil anys de vida

Clausura del mil·lenari de Montserrat a la basílica de Santa Maria

Clausura del mil·lenari de Montserrat a la basílica de Santa Maria / Abadia de Montserrat

ACN

Monistrol de Montserrat

Les vespres solemnes i la interpretació del 'Te Deum' de Josep Ollé a càrrec de l'Orfeó Català, l'Escolania, la Schola Cantorum i l'Orquestra Simfònica del Vallès han posat el punt final a la commemoració del mil·lenari de l'Abadia de Montserrat. Han estat 15 mesos d'actes que no només s'han fet a Catalunya sinó que s'han estès per ciutats com Roma, París i Brussel·les. La basílica de Santa Maria de Montserrat ha estat l'escenari de la clausura de la celebració amb una pregària coral d'agraïment per aquests mil anys de vida.

El 7 de setembre del 2024 es van engegar els actes de celebració dels mil anys d'història del monestir de Montserrat amb un acte civil que va aplegar 600 persones a la basílica. Va ser el primer d'un total de 1.250 actes que han culminat aquest 8 de desembre. Entre les activitats hi ha hagut moments inèdits com ara la processó de la Moreneta el dia de la Mare de Déu de Montserrat –27 d'abril– o l'aliança que el monestir va fer amb el Festival de Peralada per portar la música catalana a Itàlia.

La celebració d'aquest dilluns ha anat acompanyada de música amb el 'Te Deum' com a himne sota la direcció de Xavier Puig. La peça ha volgut transmetre l’'alegria i la significació del moment al llarg dels sis moviments en què el compositor l'ha distribuïda, segons ha informat l'Abadia en un comunicat. La intenció era que esdevingués una acció de gràcies en què també han participat la soprano Elionor Martínez, el tenor Ferran Mitjans i l'organista Joan Seguí.

A l'exterior, 24 focus han il·luminat el cel per crear un ventall visible més enllà dels dominis de la muntanya i acompanyat d'un feix de llum rotatori sobre la serralada de Collserola i la vertical de la basílica de la Sagrada Família. Alhora, uns projectors han il·luminat diferents parets de Montserrat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  3. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  6. Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
  7. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  8. Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer

Les grans xarxes de prostitució i pornografia de Barcelona capten joves nouvingudes a la Catalunya central

Les grans xarxes de prostitució i pornografia de Barcelona capten joves nouvingudes a la Catalunya central

El Prat obre camí cap a una energia 100% local

El Prat obre camí cap a una energia 100% local

Carns i embotits llumà: Excel·lència en cada tall

Carns i embotits llumà: Excel·lència en cada tall

Calaf analitzarà l'impacte local de la transició energètica aquest dissabte

Calaf analitzarà l'impacte local de la transició energètica aquest dissabte

L'assessor fiscal José Ramón López: "No t'estranyi que cobris menys a la teva nòmina de novembre i desembre"

L'assessor fiscal José Ramón López: "No t'estranyi que cobris menys a la teva nòmina de novembre i desembre"

Aquests són els sis experts que investigaran l’origen del brot de pesta porcina

Aquests són els sis experts que investigaran l’origen del brot de pesta porcina

Apunyalen un membre de l’orquestra d'Atalaia de Paüls i hores més tard troben l'agressor mort al seu domicili

Apunyalen un membre de l’orquestra d'Atalaia de Paüls i hores més tard troben l'agressor mort al seu domicili

L'esquí a la Cerdanya arrenca amb força amb prop de 20.000 esquiadors durant el pont

L'esquí a la Cerdanya arrenca amb força amb prop de 20.000 esquiadors durant el pont
Tracking Pixel Contents