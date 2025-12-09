Montserrat s’acomiada del mil·lenari amb una pregària coral i un espectacle de llum
Llum i música acompanyen l'Abadia en l'última celebració dels seus mil anys de vida
ACN
Les vespres solemnes i la interpretació del 'Te Deum' de Josep Ollé a càrrec de l'Orfeó Català, l'Escolania, la Schola Cantorum i l'Orquestra Simfònica del Vallès han posat el punt final a la commemoració del mil·lenari de l'Abadia de Montserrat. Han estat 15 mesos d'actes que no només s'han fet a Catalunya sinó que s'han estès per ciutats com Roma, París i Brussel·les. La basílica de Santa Maria de Montserrat ha estat l'escenari de la clausura de la celebració amb una pregària coral d'agraïment per aquests mil anys de vida.
El 7 de setembre del 2024 es van engegar els actes de celebració dels mil anys d'història del monestir de Montserrat amb un acte civil que va aplegar 600 persones a la basílica. Va ser el primer d'un total de 1.250 actes que han culminat aquest 8 de desembre. Entre les activitats hi ha hagut moments inèdits com ara la processó de la Moreneta el dia de la Mare de Déu de Montserrat –27 d'abril– o l'aliança que el monestir va fer amb el Festival de Peralada per portar la música catalana a Itàlia.
La celebració d'aquest dilluns ha anat acompanyada de música amb el 'Te Deum' com a himne sota la direcció de Xavier Puig. La peça ha volgut transmetre l’'alegria i la significació del moment al llarg dels sis moviments en què el compositor l'ha distribuïda, segons ha informat l'Abadia en un comunicat. La intenció era que esdevingués una acció de gràcies en què també han participat la soprano Elionor Martínez, el tenor Ferran Mitjans i l'organista Joan Seguí.
A l'exterior, 24 focus han il·luminat el cel per crear un ventall visible més enllà dels dominis de la muntanya i acompanyat d'un feix de llum rotatori sobre la serralada de Collserola i la vertical de la basílica de la Sagrada Família. Alhora, uns projectors han il·luminat diferents parets de Montserrat.
