Sant Fruitós analitza les seves deixalles: gairebé el 90% del rebuig està mal separat
Una autòpsia de residus fa evident les mancances en el reciclatge al municipi bagenc
La segona autòpsia de residus realitzada a Sant Fruitós de Bages, en el marc de la Refesta, ha tornat a posar en evidència les mancances en la separació selectiva al municipi: el 88,26% del contingut de les bosses de rebuig analitzades no estava correctament separat. Durant la jornada es van examinar 20 bosses de la fracció resta. Entre els materials trobats, destacaven els envasos de plàstic d’un sol ús (9,3% del pes analitzat) i cartó (6%). Tot i que en pes no són les fraccions principals, en volum sí que representen una part molt significativa (31% i 14%, respectivament).
Un dels elements preocupants van ser els 6 kg de vidre localitzats en el rebuig, l’equivalent al 17% del total analitzat. Aquestes ampolles i pots haurien d’haver anat al contenidor verd, on el material es pot reciclar al 100%. La fracció orgànica també va tenir un pes rellevant: el 30% dels residus trobats eren restes orgàniques que haurien d’haver-se dipositat al contenidor marró. Cal indicar també que la xifra de malbaratament alimentari representa el 14% del total: 5,25 kg d’aliments en bon estat, alguns encara dins el seu envàs original, que es podrien haver aprofitat.
A més, es van identificar diversos residus que haurien d’haver estat portats a la deixalleria o que, fins i tot, es podrien haver reparat o reutilitzat per allargar-ne la vida útil, com peces de roba, estris de neteja o fins i tot una cadira. Tot i que la presència de matèria orgànica a la fracció resta s’ha reduït respecte de l’autòpsia anterior, realitzada el 5 de juny, el malbaratament alimentari es manté en un 14%. A més, la presència d’envasos de plàstic, cartó i vidre continua sent elevada, així com la d’objectes reutilitzables.
Des de l’Ajuntament es fa una crida a la ciutadania a millorar la separació dels residus i a utilitzar els contenidors degudament segons les diferents fraccions. Aquest excés d’impropis en les bosses de rebuig fa augmentar la taxa que paga el municipi a l’abocador comarcal.
