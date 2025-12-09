Sant Vicenç encarrila el trasllat de la comissaria a l’antiga Casa del Mestre
El projecte, que acaba d’aprovar l’Ajuntament, contempla la reforma i l’ampliació de l’edifici, i la previsió que es pugui estrenar d’aquí a poc més d’un any
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet tirarà endavant en els pròxims mesos la reforma i ampliació de l’antiga Casa del Mestre, un cèntric edifici municipal situat al passeig Francesc Macià, que vol adequar per traslladar-hi les dependències de la Policia Local, que ara ocupen un espai obsolet i en precari de la plaça de l’Ajuntament, a tocar del consistori, pel qual està pagant un lloguer.
El darrer ple va donar llum verd a l’aprovació inicial del projecte, amb què s’obre el procés de cara a la seva construcció, amb la voluntat d’adjudicar-la aquesta primavera i que l’edifici arreglat es pugui estrenar cap al febrer del 2027, després de deu mesos d’obres, segons que ha explicat l’alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz.
Amb l’actuació prevista es conservarà l’estructura de l’edifici, però es preveu una reforma de l’interior, així com una ampliació per la part posterior, que afegirà 101 m2 quadrats als 240 m2 que té actualment. El projecte preveu distribuir la futura comissaria amb una planta baixa, on hi haurà despatxos i el servei d’atenció al públic, la sala de comandament i els vestuaris; una planta primera amb més despatxos i una sala de formació; i la planta superior, que inclourà l’arxiu i una sala de descans.
Tot plegat, ha de permetre ubicar el cos de la Policia Local «en un espai digne, útil i pràctic per a les necessitats de Sant Vicenç, que són creixents, sobretot en matèria de seguretat», apunta l’alcalde, Dani Mauriz. A més, aquesta obra s’ha de complementar amb una major dotació de recursos tècnics i humans ampliant la plantilla i, si cal, amb formació «perquè la Policia Local de Sant Vicenç pugui ser un referent al Bages». En aquest sentit, defensa la necessitat que la comissaria de Sant Vicenç sigui «el vaixell insígnia on neixin totes les polítiques de seguretat que s’implementin des de l’Ajuntament».
Mauriz insisteix en la necessitat de dotar el cos policial d’un nou emplaçament que substitueixi les instal·lacions actuals «que han quedat obsoletes per a un servei, l’únic, que s'ofereix de manera ininterrompuda durant 24 hores i els 7 dies de la setmana». Tanmateix, en principi, la intenció del govern municipal és de continuar aprofitant el local actual (malgrat el cost del lloguer) per a altres necessitats, encara per definir, que pugui tenir l’Ajuntament.
Els treballs que ara s’afrontaran es dividiran en tres lots. El primer inclourà l’obra principal, amb un cost de 514.311 euros; el segon se centrarà en l’adequació i els acabats de la planta segona i la instal·lació d’un ascensor; que costarà 76.068 euros; i el tercer, en el mobiliari, que puja a 25.911 euros més. En total, el pressupost de l’obra és de 616.291 euros.
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- "Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi"
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?