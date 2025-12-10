El bon temps acompanya una concorreguda Fira de l’Estany
La cita va reunir una trentena de parades de productes d’artesania
Un total de 28 artistes van participar en la 54a edició del Concurs de Pintura Ràpida
Regió7
La coneguda com a Fira de Tardor de l’Estany, celebrada aquest dilluns 8 de desembre, sovint es caracteritza per fer-se amb fred d’hivern. Enguany, però, el bon temps va voler ser protagonista i va acompanyar en tot moment el gruix de persones que es van acostar fins al petit poble del Moianès. L’esmorzar, amb pa amb botifarra, va escalfar els primers minuts del dia, i va ser el perfecte aliat dels més matiners. D’una banda, la trentena de parades de productes d’artesania, alimentació i entitats que es van instal·lar entre el carrer Doctor Vilardell, la plaça Monestir i el carrer Verdaguer. De l’altre, els pintors que participaven en el Concurs de Pintura Ràpida.
La matinal va transcórrer enmig de diversos esdeveniments: una vintena d’equips van competir en el torneig de bitlles catalanes, i el públic més familiar va demostrar tenir molt de ritme amb el taller de percussió a càrrec de Percumusic. A mig matí, Josep Biayna va presentar la seva última novel·la, que transcorre a l’Estany, Nit al Serrat dels Lliris, i el matí de fira es va tancar amb el tradicional vermut -a càrrec del Consorci del Moianès-, i un espectacular concert de violí protagonitzat per Mireia Puigmal. Com és habitual, el Claustre del Monestir de l’Estany també va obrir les seves portes per mostrar a tothom la joia romànica de l’Estany.
Ja a la tarda, els amants del ball van gaudir amb el músic Pere del grup Blue Moon. Un final ben animat per tancar una concorreguda Fira de Tardor de l’Estany.
En la 54a edició del Concurs de Pintura Ràpida van participar 28 pintors, que van copsar amb els seus pinzells diversos racons de l’Estany. Un cop formalitzada la inscripció, els artistes es van repartir per tot el poble, mostrant el seu talent amb el traç i els colors. A la una del migdia, els quadres realitzats amb encara no cinc hores van quedar exposats al claustre del Monestir.
