Castellgalí adquireix Cal Carné, que convertirà en un complex social i cultural
La compra inclou les antigues naus de la colònia, que s’hauran de rehabilitar, els terrenys adjacents, i el salt d’aigua, que es vol fer visitable
L’antiga colònia industrial de Cal Carné de Castellgalí, ja és de titularitat municipal. L’Ajuntament d’aquesta població ha adquirit la propietat de la finca, que inclou les antigues naus, els terrenys que l’envolten, i el salt d’aigua que hi subministrava energia i que encara funciona, per convertir-la en un ampli equipament social, lúdic i cultural.
Es tracta d’una parcel·la de 57.000 metres quadrats, dels quals n’hi ha uns 6.000 d’edificats que corresponen a les set naus industrials que hi ha i la torre de l’amo, que té annexades un parell de naus més, a banda de l’estructura amb el salt d’aigua. Tot plegat, s’ha pogut adquirir per un import de 664.000 euros (la taxació de tota la finca superava els 1,13 milions), dels quals la Diputació de Barcelona n’hi ha aportat 400.000. De la resta, 200.000 euros provenen d’un crèdit a deu anys sense interessos, i els 64.000 que queden són d’una subvenció ja assignada del Programa General d’Inversions 2024-2027. L’alcalde, Cristòfol Gimeno, destaca l’oportunitat que se li ha presentat a l'Ajuntament per poder comprar aquesta colònia «que ha format part de la història de poble des de començament del segle XIX, i que s’ha conservat amb unes condicions que, amb uns treballs previs de rehabilitació, permeten tornar-la a posar al servei de la ciutadania».
I així es farà. Estructuralment, les naus estan bé, diu l’alcalde, però caldrà rehabilitar-les i condicionar-les en funció del pla d’usos que s’acabi definint i de la disponibilitat financera de l’Ajuntament per poder-hi actuar. De moment, tant la rehabilitació de les naus com la possibilitat de fer visitable el salt d’aigua, s’han inclòs entre les sol·licituds formulades en el Pla de Barris i Viles a què opta l’Ajuntament, que tindrà una resposta al gener. En funció d’això, «podrem anar més o menys de pressa», diu Gimeno, sense que hi hagi cap calendari marcat i amb la possibilitat d’anar actuant per fases.
Actualment, un parell d’aquestes naus, fins ara llogades, encara s’utilitzen. L’una com a magatzem de la brigada, i l’altra per al Club Tenis Taula de Castellgalí. Més enllà del que defineixi el pla d’usos, la idea és que el futur complex doni servei a les entitats locals i a la brigada, i serveixi d’espai polivalent per a activitats lúdiques que ara només tenen cabuda al pavelló. Pel que fa al salt d’aigua, encara operatiu i en bon estat, permetrà generar energia elèctrica per al municipi de forma sostenible.
