Un dels regidors de Sumem x Santpedor plega, decebut pel trencament del pacte amb ERC
Jordi Rojas va exposar en el ple que «no em sé imaginar exercint d’oposició al govern del qual he estat membre i al qual he dedicat una infinitat d’hores de treball i d’energia»
Jordi Rojas, un dels dos regidors que ha tingut Sumem x Santpedor-Junts durant aquest mandat, ha presentat la dimissió en el ple municipal de l’Ajuntament celebrat aquest dimarts, decebut amb el trencament del pacte de govern amb ERC, que ara s’ha quedat en minoria.
Així ho ha expressat i argumentat en un text que ha llegit al final de la sessió, després de fer pública la seva renúncia. Durant aquests dos anys i mig que ha format part de l’executiu ha portat les regidories de Fires, Festes i Turisme. Rojas subratllava que «quan vaig decidir presentar-me a les eleccions ho vaig fer sense gaires conviccions ideològiques, sinó que amb moltes ganes i il·lusió de treballar pel meu poble» i que per això «m’he dedicat en cos i ànima a la responsabilitat que se’m va encomanar».
Jordi Rojas manifestava que «considero que he estat un ferm defensor del govern del qual he format part. El meu esperit sempre ha estat col·laboratiu i de treball solidari en equip. Per mi no hi ha hagut regidors de colors, hi ha hagut un únic govern compromès amb una mateixa missió, que ha estat governar el poble amb responsabilitat i estabilitat». En aquest sentit, afirma que «durant molts mesos he fet tot el que he pogut per llimar asprors i contribuir a resoldre les diferències que han sorgit a l’hora d’avançar en aquesta direcció. Malauradament, s’ha arribat a un punt de no retorn, incomprensible per mi, que ha portat al desenllaç que ja coneixeu amb el trencament de la coalició de govern».
El ja exregidor assegura que «per a algú que no viu la política com una partida d’escacs o una guerra de trinxeres aquesta situació m’ha sobrepassat i m’ha decebut profundament. Les circumstàncies m’han portat a una cruïlla i he actuat prenent la decisió que el meu cap i el meu cor em diuen que és la més honesta». Considera «lloable i necessària» la tasca de l’oposició, però expressa que «jo no em sé imaginar exercint d’oposició al govern del qual he estat membre i al qual he dedicat una infinitat d’hores de treball i d’energia. No seria coherent amb el que he defensat fins ara».
Tanmateix, considera que «el balanç d’aquests gairebé dos anys i mig al capdavant de la regidoria és clarament positiu. Jo me’n sento molt satisfet», i en el ple va fer un repàs d’alguns aspectes del que ha estat el seu àmbit de gestió: «Tenim una fira de Sant Miquel que ha eixamplat el programa d’actes més enllà del diumenge; hem posat en marxa un mercat de Nadal que té molt recorregut per créixer i que ha permès dinamitzar el col·lectiu d’artistes locals; hem consolidat una Festa Major de tothom superant velles ferides i farcida d’actes per a tots els públics; hem recuperat la festa de Cap d’Any a Cal Llovet i hem aconseguit que centenars de persones coneguin millor Santpedor amb les visites guiades mensuals, que s’han consolidat».
Jordi Rojas ha fet agraïments públics i explícits als treballadors de l’Ajuntament; a la portaveu del seu grup, Roser Llobera; a l’alcalde, el republicà Agustí Comas; a la també regidora d’ERC Mireia Vall; i a les entitats culturals i als integrants de comissions del poble.
