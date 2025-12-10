Denunciat per maltractament animal un veí de Castellbell i el Vilar després de trobar-se quatre gossos desatesos
Els animals es trobaven desatesos, després que el seu propietari marxés a l'estranger
Regió7
Els Mossos d’Esquadra, amb el suport de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, han denunciat administrativament un home per un presumpte cas de maltractament animal després de localitzar quatre gossos en condicions higièniques i sanitàries deficients en una masia del municipi.
A mitjan novembre, el cos policial va rebre l’avís que en un nucli de la població hi podria haver diversos gossos desatesos. El 16 de novembre, una primera inspecció exterior va permetre detectar indicis que els animals podrien trobar-se en espais amb manca d’higiene i amb deficiències d’alimentació. L’endemà, 17 de novembre, un equip format per agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA), personal tècnic i vigilants municipals, juntament amb un veterinari designat per l’Ajuntament, va dur a terme una inspecció exhaustiva tant de l’espai com dels animals.
En contactar amb el propietari, l’home va informar que es trobava a l’estranger des de feia tres setmanes i que no podia desplaçar-se fins a la masia. Durant la inspecció, els agents van localitzar dos gossos en un recinte exterior i dos més en un magatzem interior. Tots presentaven signes evidents de manca d’alimentació i hidratació, així com presència de paràsits. Els dos animals tancats al magatzem mostraven, a més, un comportament agressiu fruit de l’estrès.
El magatzem es trobava en condicions d’insalubritat notables: manca de ventilació i llum, acumulació de femtes i orins, presència d’objectes perillosos i vidres trencats, elements que suposaven un risc sanitari greu.
Davant aquesta situació, els quatre gossos van ser comissats i traslladats a un centre habilitat. Els Mossos d’Esquadra han tramitat una denúncia per maltractament animal per omissió al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar.
