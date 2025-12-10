El Govern reforça la justícia de proximitat a la Catalunya central
El primer pla específic sobre la justícia de pau treballa en la creació d’agrupacions d’oficines en els municipis per apropar-se a la ciutadania i garantir un servei de qualitat
Regió7
El Govern amplia i millora la justícia de pau i de proximitat amb noves oficines en els municipis perquè la ciutadania pugui fer tràmits i compareixences sense haver-se de desplaçar. Ho fa en el marc del nou Pla de Justícia de Pau i de Proximitat, que permet la creació de les noves oficines de justícia dels municipis previstes a la nova Llei orgànica 1/2025 de mesures d’eficiència del servei públic de Justícia. El nou pla està treballant per la constitució de dues agrupacions a la Catalunya central pertanyents al partit judicial de Manresa, amb seus a Fonollosa i Monistrol de Montserrat.
El jutge de pau és una figura arrelada a Catalunya i la Generalitat en té les competències, segons l’article 108 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, però amb la Llei 1/2025 se’n proposa una modernització. La missió del Pla de Justícia de Pau i de Proximitat 2025-2028, que abasta 898 municipis i és el primer específic sobre la justícia de pau a Catalunya, és facilitar a la ciutadania l’accés a la justícia a través de les Oficines de Justícia dels Municipis, que donaran suport als jutges de pau. L’objectiu és aconseguir que la justícia de pau i de proximitat sigui un servei públic proper, àgil i eficaç per a la ciutadania que ajudi a prevenir i resoldre els conflictes en aquells municipis on no existeixi Tribunal d’Instància.
El Pla millorarà el servei que es dona a 3,2 milions de persones i proposa la transformació dels jutjats de pau en modernes oficines de justícia al municipi a través d’una sèrie de millores en àmbits com l’organitzatiu, el tecnològic, en els espais i en la formació del personal i difusió a la ciutadania.
Agrupacions a Fonollosa i Monistrol de Montserrat
El pla està treballant per la constitució de dues agrupacions a la Catalunya central pertanyents al partit judicial de Manresa. La primera, amb seu a Fonollosa, agruparia les oficines de justícia dels municipis d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu del Bages i Sant Salvador de Guardiola. La segona, amb seu a Monistrol de Montserrat, agruparia les oficines de Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar i Marganell. En tots els casos, tots els municipis mantindran la seva oficina de justícia (el fins ara conegut com a Jutjat de Pau), però amb un suport addicional de personal de l’Administració de Justícia, que donarà suport a totes les oficines agrupades.
Actualment, hi ha 72 agrupacions amb un total de 423 oficines de justícia al municipi agrupades; 88 oficines de justícia al municipi dotades amb personal de l’Administració de Justícia (AJ) i, 387 que no estan agrupades i que no estan dotades ni reben suport del personal AJ, sinó del personal contractat pels ajuntaments. Un dels objectius del pla és garantir el suport del personal AJ en totes aquestes oficines per prestar un servei més especialitzat i uniforme. Per això, es promouen les noves agrupacions.
Noves competències a la justícia de proximitat
La nova llei orgànica d’Eficiència del Servei Públic de Justícia preveu noves funcions als antics Jutjats de Pau, com ara la col·laboració amb les unitats de mitjans adequats de solució de conflictes (MASC); la pràctica d’actuacions processals mitjançant videoconferència; la gestió de peticions de la ciutadania; la recepció de les sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta i l’enviament als col·legis d’advocats competents, o la prestació d’altres serveis mitjançant convenis amb diferents administracions. Aquestes noves funcions s’incorporen a les que s’han fet fins ara: pràctica dels actes de comunicació processal –exhorts– als residents dels municipis on presten el servei i la seva funció com a oficina col·laboradora del Registre Civil.
Amb aquest nou model, el Govern enforteix la justícia de pau com a peça clau del sistema judicial català, mantenint la seva proximitat, però dotant-la de més recursos, coordinació, tecnologia i un ampli pla formatiu.
Arrelament a Catalunya
La Justícia de pau a Catalunya està fortament arrelada i va ser creada per Reial decret de 22 d’octubre de 1855. A la primera llei d’enjudiciament civil (LECI) els va atribuir competències jurisdiccionals que, fins aquell moment, desenvolupaven els alcaldes. Actualment, la Justícia de Pau està regulada a l’article 108 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Els jutjats de pau són òrgans judicials unipersonals implantats en aquells municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció i desenvolupen un servei públic de millora de les relacions veïnals. A més de la llei d’enjudiciament civil i l’Estatut d’Autonomia, hi ha altres normatives que regulen els Jutjats de Pau: la Llei Orgànica del Poder Judicial i la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial, que determina aspectes de l’organització interna i del personal dels jutjats de pau. La nova Llei orgànica 1/2025 de 2 de gener, els reconverteix en modernes oficines de justícia als municipis, per facilitar l’accés a la ciutadania a l’Administració de justícia i disposar de serveis a tot el territori.
