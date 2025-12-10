Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
L'atès va ser trobat al paratge natural de Sant Pere de Serraïma i, en localitzar-lo, els dos agents van auxiliar-lo i van alertar el SEM perquè el traslladessin a l'hospital
Dos Guàrdies Civils fora de servei, un dels quals exerceix a Berga, van auxiliar un home de mitjana edat que es van trobar «en una situació de risc greu per a la seva integritat física» a l'interior del seu vehicle, al paratge natural de Sant Pere de Serraïma, al terme de Sallent. En localitzar-lo, els dos agents van procedir a auxiliar-lo i, immediatament, van activar el protocol d'emergència per avisar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Després de ser ingressat, el personal sanitari va confirmar que no es temia per la seva vida.
Els fets van tenir lloc el passat dissabte 29 de novembre, pels volts de les 9.45 h del matí, quan els dos agents passejaven pel paratge natural. De seguida, van trucar el 112 i, seguint les indicacions del personal sanitari, van anar prestant-li els primers auxilis al ferit. La seva ràpida i decidida intervenció va permetre estabilitzar-lo fins que va arribar una ambulància del SEM i un patrulla de la Policia Local de Sallent. Llavors, va ser traslladat d'urgència a l'hospital.
Tot i el greu estat en què es trobava, hores més tard el personal sanitari va informar que no es temia per la seva vida, disposant el seu trasllat al centre hospitalari més pròxim perquè rebés l'atenció mèdica i psicològica necessària.
Un dels agents forma part de la Guàrdia Civil de Berga i l'altre, al Subsector de Trànsit de Múrcia.
Referent a aquest succés, el cos destaca la importància de sol·licitar ajuda davant de qualsevol situació de crisi emocional. El telèfon 024, d'atenció a la conducta suïcida, està disponible les 24 hores del dia per oferir suport immediat i confidencial.
