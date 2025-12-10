Íria Ramon, pubilla de les comarques barcelonines: "Em van animar a presentar-me, i ho van ben encertar"
Aquesta estudiant de Filologia Catalana combina el pubillatge de Navarcles amb el de la província de Barcelona, i ho viu com una extensió a la seva passió per la cultura popular
Íria Ramon, de Navarcles, és la representant femenina de les comarques centrals en el pubillatge d'àmbit nacional que va sortir escollit en la festa de proclamació que es va celebrar fa uns dies a Montserrat.
«Unes amigues pubilles em van animar a presentar-me, i ho van ben encertar». Íria Ramon Castell és l’actual pubilla de Navarcles, i des del 23 de novembre, també de les comarques barcelonines. És un nou salt en la seva estima per la cultura popular, a la qual diu que ha estat vinculada «des que tinc memòria». Amb 3 anys «ja ballava», i ara que en té 19 ho continua fent al Ballet Jove de Navarcles, a l’Esbart Dansaire Navarclí, o a l’Esbart Som Riu d’Or de Sant Fruitós de Bages, tot i que la seva gran passió és el teatre, que vol estudiar quan acabi la carrera de Filologia Catalana que està cursant a la UAB.
Amb tanta feina, no es va poder presentar al pubillatge de la Catalunya Central, però no va deixar escapar la proclamació dels títols nacionals que es va fer el novembre a Montserrat, i que veu com «una oportunitat per mantenir l’altaveu que ens dona el pubillatge». Diu que li agrada reflexionar, «i el fet d’escriure el teu discurs i escoltar el dels altres, t’obliga a fer-ho sobre el món en què vivim».
Amb l’experiència, fins ara l’Íria ha descobert «un nou vessant cultural que em crida molt l’atenció» i que encaixa «amb la importància de conèixer bé el país on vius i la seva cultura, perquè sense ella, el país acaba morint». Com a futura filòloga, «veure que una tradició com aquesta lluita tant per la llengua, m’emociona», com també poder compartir vivències amb un grup de jovent «que lluita per viure en un lloc millor i on la cultura no desaparegui». Tot això «em fa créixer moltíssim com a persona», assegura.
Però hi ha camí per recórrer, perquè «el pubillatge no es perd, però les noves generacions no el coneixen prou». Íria Ramon el reivindica, i com a pubilla, també reivindica el seu paper i el de la resta de representants vers un compromís de lluita «per donar-li visibilitat i fer entendre al jovent que és una oportunitat per tenir veu, expressar-nos i lluitar». «A mi, em van animar les amigues, i ara, jo faig el mateix».
