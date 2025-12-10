Mallol Vall, hereu de les comarques barcelonines: "El pubillatge deixa una ran petjada a qui l'ha viscut"
Després d'un any i mig d'experiència en el món del pubillatge, aquest santvicentí de 19 anys reivindica la necessitat de divulgar les virtuts d'aquesta tradició a instituts i escoles
Un dels tres joves de la regió central que va obtenir un títol nacional a la festa del pubillatge que es va celebrar a finals de novembre a Montserrat és Mallol Vall, de Sant Vicenç de Castellet, que representarà, com a hereu, les comarques de Barcelona.
Fins a l’estiu va ser hereu de Sant Vicenç de Castellet, el maig va ser proclamat primer fadrí de la Catalunya Central, i ara també és l’hereu de les comarques barcelonines. Mallol Vall Estefanell, de 19 anys, viu aquest cúmul d’experiències «tan ràpidament», que el fet de poder allargar el pubillatge uns mesos més amb l’últim títol «és un regal». I és que, és un temps «en què fas una barbaritat de coses, però sempre tens la sensació que podries fer més».
Poc s’ho pensava quan va començar. Hi va arribar animat per l’organització de la festa al poble, pel record de la seva tieta, que havia estat pubilla, i pels vincles que aquest estudiant d’Història de l’Art manté des de fa temps amb la cultura popular, des del grup de l'Associació Romans de Sant Vicenç i l’Esbart Santvicentí, fins a entitats de fora del seu poble, com Xàldiga, els Geganters de Manresa o la Colla Gegantera del Carnaval de Solsona.
D’aquella primera proclamació ja ha passat més d’un any, durant el qual Mallol Vall ha compartit vivències «amb una generació maquíssima, molt compromesa, i molt vinculada amb el teixit cultural dels seus pobles». N’ha après «a valorar molt més la feina de les entitats i els reconeixements que es fan des del pubillatge, de la importància que tenen, dels sentiments que desprenen, i de les sensacions que deixen». I recorda, especialment, haver pogut viure «com a hereu i des de dintre» la Festa Major de Solsona, que coneix des de petit quan la pujava a veure amb la família. Ser hereu «permet expressar-te sense pressions al mig d’una plaça», remarca.
Durant aquest temps, ha plorat i ha rigut, com correspon a una experiència «tan sensorial» com és el pubillatge. A més, «t’aporta coneixements per totes bandes, des de paisatges maquíssims, fins a menjars deliciosos, o músiques variades». Diu que «el pubillatge deixa molta marca a qui l’ha viscut», i convindria divulgar-ne les virtuts a instituts i escoles.
