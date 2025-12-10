Municipis de més de 2.000 habitants on la mortalitat és ara un terç de la del coronavirus
A Manresa, el 2024 s’han tancat amb 200 defuncions menys que el 2020, un descens del 20%, però hi ha poblacions importants amb baixades del 40%, i casos com el de Castellgalí, que és del 64%
Si es baixa la mirada de la comparativa de l’estadística de defuncions entre el 2020 i el 2024 de l'escala comarcal a la municipal, hi ha situacions realment molt accentuades que posen de manifest des d’aquesta perspectiva el terrible impacte que va tenir la pandèmia a nivell local. Parlem de poblacions amb xifres d’habitants prou importants (per sobre, com a mínim, de les 2.000 persones) perquè aquestes variacions puguin ser considerades com a significatives. Municipis que el 2024 han registrat unes xifres de mortalitat que es tradueixen en descensos al voltant del 40%, o fins i tot per sobre, en relació amb les del 2020, que és quan la majoria van tocar sostre i van tenir les dades més altes del que portem de segle a causa del coronavirus.
Així, en aquests descensos al voltant del 40% hi trobem dues capitals de comarca com són Solsona (s’ha passat de 119 a 71 decessos) i Puigcerdà (de 107 a 61). També hi ha municipis del Bages de l’envergadura de Cardona, Súria, Navàs, Navarcles o Sant Joan de Vilatorrada. Tot i que en aquesta comarca crida l’atenció també el cas de Castellgalí (2.350 habitants), que en el salt entre aquests cinc anys mostra una reducció de la mortalitat del 64%. El 2020 hi va haver 36 defuncions, i en aquest últim any han estat 13.
Manresa va tenir el primer any de la pandèmia gairebé 200 defuncions més que les registrades el 2024. Ha passat de 958 a 773, el que suposa una caiguda de, pràcticament, el 20%. També Igualada s’ha mogut a prop del 20%, ja que l’any passat es va tancar amb 87 decessos menys (389 en total) que el 2020. En el cas de Berga la diferència és de -12% (de 234 s’ha baixat a 206), i en el de Moià de l’11% (de 72 a 64).
Altres municipis de l’àrea de Regió7 que, per envergadura, han tingut variacions a la baixa del nombre de defuncions que es poden considerar especialment significatives són, al Berguedà, la Pobla de Lillet (-55%), Avià (-40%) i Bagà (-30%); Llívia, a la Cerdanya (-66%); Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès (-25%); i, a l’Anoia, els casos de Montbui (-55%), els Hostalets de Pierola (-53%), Capellades (-42%) o Calaf (-37%).
