Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Municipis de més de 2.000 habitants on la mortalitat és ara un terç de la del coronavirus

A Manresa, el 2024 s’han tancat amb 200 defuncions menys que el 2020, un descens del 20%, però hi ha poblacions importants amb baixades del 40%, i casos com el de Castellgalí, que és del 64%

A Manresa, el 2024 hi ha hagut gairebé 200 defuncions menys que en el primer any de Covid-19

A Manresa, el 2024 hi ha hagut gairebé 200 defuncions menys que en el primer any de Covid-19 / ARXIU/MIREIA ARSO

David Bricollé

David Bricollé

Manresa

Si es baixa la mirada de la comparativa de l’estadística de defuncions entre el 2020 i el 2024 de l'escala comarcal a la municipal, hi ha situacions realment molt accentuades que posen de manifest des d’aquesta perspectiva el terrible impacte que va tenir la pandèmia a nivell local. Parlem de poblacions amb xifres d’habitants prou importants (per sobre, com a mínim, de les 2.000 persones) perquè aquestes variacions puguin ser considerades com a significatives. Municipis que el 2024 han registrat unes xifres de mortalitat que es tradueixen en descensos al voltant del 40%, o fins i tot per sobre, en relació amb les del 2020, que és quan la majoria van tocar sostre i van tenir les dades més altes del que portem de segle a causa del coronavirus.

Així, en aquests descensos al voltant del 40% hi trobem dues capitals de comarca com són Solsona (s’ha passat de 119 a 71 decessos) i Puigcerdà (de 107 a 61). També hi ha municipis del Bages de l’envergadura de Cardona, Súria, Navàs, Navarcles o Sant Joan de Vilatorrada. Tot i que en aquesta comarca crida l’atenció també el cas de Castellgalí (2.350 habitants), que en el salt entre aquests cinc anys mostra una reducció de la mortalitat del 64%. El 2020 hi va haver 36 defuncions, i en aquest últim any han estat 13.

Les defuncions, municipi per municipi

Les defuncions, municipi per municipi / EQUIP D'INFOGRAFIA

Manresa va tenir el primer any de la pandèmia gairebé 200 defuncions més que les registrades el 2024. Ha passat de 958 a 773, el que suposa una caiguda de, pràcticament, el 20%. També Igualada s’ha mogut a prop del 20%, ja que l’any passat es va tancar amb 87 decessos menys (389 en total) que el 2020. En el cas de Berga la diferència és de -12% (de 234 s’ha baixat a 206), i en el de Moià de l’11% (de 72 a 64).

Altres municipis de l’àrea de Regió7 que, per envergadura, han tingut variacions a la baixa del nombre de defuncions que es poden considerar especialment significatives són, al Berguedà, la Pobla de Lillet (-55%), Avià (-40%) i Bagà (-30%); Llívia, a la Cerdanya (-66%); Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès (-25%); i, a l’Anoia, els casos de Montbui (-55%), els Hostalets de Pierola (-53%), Capellades (-42%) o Calaf (-37%).

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  3. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  6. Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
  7. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  8. Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer

El Govern reforça la justícia de proximitat a la Catalunya central

El Govern reforça la justícia de proximitat a la Catalunya central

Quan tot i ser campiona d'Espanya, no n'hi ha prou: la pilot de l'Anoia que busca patrocinadors per continuar guanyant

Quan tot i ser campiona d'Espanya, no n'hi ha prou: la pilot de l'Anoia que busca patrocinadors per continuar guanyant

Íria Ramon, pubilla de les comarques barcelonines: "Em van animar a presentar-me, i ho van ben encertar"

Íria Ramon, pubilla de les comarques barcelonines: "Em van animar a presentar-me, i ho van ben encertar"

Bages, Cerdanya i Anoia són tres de les comarques on més ha caigut la mortalitat des del pic de la Covid

Bages, Cerdanya i Anoia són tres de les comarques on més ha caigut la mortalitat des del pic de la Covid

Cop de volant al Nadal de Manresa

Set anys fent del cartró joguines

Set anys fent del cartró joguines

L'Adreçador del 10 de desembre del 2025, per Galdric Sala

L'Adreçador del 10 de desembre del 2025, per Galdric Sala

Municipis de més de 2.000 habitants on la mortalitat és ara un terç de la del coronavirus

Municipis de més de 2.000 habitants on la mortalitat és ara un terç de la del coronavirus
Tracking Pixel Contents